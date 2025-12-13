工联会偏门兴趣班引热议！「苏联研发第七感」「怀才不遇自教课程」 疑似毕业生大爆内幕......

不少机构均有举办各类兴趣班，以迎合市民自我增值的需求，但近日有网民发现，工联会开办的部分课程内容相当「另类」，例如声称源自苏联的「第七感研习班」及协助学员自我赏识的「怀才不遇自救法」。这些与别不同的课程旋即在网上引起热烈讨论，令不少网民对其内容及成效感到好奇。

工联会偏门课程爆红 苏联「第七感研习班」引热议

工联会每个季度均会开办大量课程，由幼儿兴趣班、成人休闲活动、老人体能小组到就业课程都有，内容五花八门。近日就有网民被其中一个名为「第七感研习班」的课程吸引，将课程简介资料放上社交平台后更瞬即备受瞩目。

根据网上流传的课程简介，该「技术」由苏联耗资过亿元研发，研发目的旨在「运用结构和意志力在任何想要知的资讯区域自由游走」、「身在苏联境内也可以遥视美国军机的内部情况」。课程总共有五课，收费为530元。此课程如「超能力」般的描述引来网民啧啧称奇，随即引发广大关注。

疑似毕业生现身？ 「其中一堂用精神力估牌」

不少网民对课程的真实性存疑，有人笑言「真心想知有咩人会读？」、「人系香港，学完仲要特登去苏联试吓work唔work」、「要唔要着套黄金圣衣上堂？」。众说纷纭之际，有疑似旧生则现身说法，分享十年前曾上过类似课程的经历。该网民忆述，当时的导师是「个男人大叔衣著都寒酸」，课堂上曾教「其中一堂用精神力估牌」，并声称去赌场「只能用几次要走」。当被问到有否实战使用时，他笑称：「梗无啦发梦都未有咁早」。

网民重提旧课程 「怀才不遇自救法」最经典

「第七感」课程爆红，亦令网民发掘出更多工联会过往及现在提供的奇特课程。另一个「怀才不遇自救法」课程再度成为焦点。该课程曾在多年前推出，索价150元，以3小时讲解「如何去发展自己的才能、如何去创造机会」，以及「找到被人赏识的方法」。

这一系列「偏门」课程在网上疯传，激发了网民的创意及幽默感。不少人对课程的实用性提出质疑，认为内容过于虚无缥缈。有网民戏称，报读「自救」课程「先收个150」，「工联会真系可以话系济世为怀」。同时，亦有留言提及工联会过往其他有趣的课程，例如「六合彩致富」及「气质形体仪态班」等，认为工联会的课程种类太广泛，「真系好多奇奇怪怪嘅班」。

图片及资料来源：threads、工联会