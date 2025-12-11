太古马路边惊变「超市手推车弃置场」!  街坊致电1823获食环出手清场  网民: 唔明点解要推嚟呢度

超市手推车被顾客私自推走并随意弃置的问题在香港各区屡见不鲜。 近日，有居住在太古康怡一带的居民，因来自附近连锁超市手推车及购物篮，被弃于马路边的情况过于严重，在多次向相关超市反映无果后，最终向政府部门求助，引发食环署采取清场行动。

大量超市手推车被弃路边 太古街坊自发联络食环清场

今日，有网民在社交平台群组「筲箕湾西湾河关注组」发文，指位于鲗鱼涌、太古附近等几个私人屋苑的「一班自私嘅老人家消费者」，长期把大量属于附近连锁超市的手推车和购物篮被弃置于马路边位置。他直指这些遭遗弃的购物车，不但阻碍路人过路，更影响灭蚊、灭虫等社区卫生工作。

据帖主表示，他曾联同其他街坊其多次透过电话、电邮及亲身到客户服务部等方式，向附近等多间超市反映问题，并「要求派人到上址收车」。

然而，相关公司均回复表示，因人手、资源问题，而未有妥善处理手推车被擅自推在的问题。在忍无可忍之下，遂联同其他热心街坊透过政府热线1823投诉，要求食环署介入。

街坊直击！清场行动充公至少10部手推车

据帖主所述，食环署于12月11日早上10时30分采取行动，在上址进行清场，并充公了大量手推车及购物篮，当中包括最少20个AEON购物篮、5部AEON手推车、6部DAISO手推车，以及3个FRESH购物篮和3部FRESH手推车。帖主又表示收车行动会持续，并呼吁「请提示家中老人家唔好再咁自私」，不要再把起市手推车当婴儿车、垃圾车、私人购物篮、宠物车等，保持公德心。

街坊大赞充公行动：逼使连锁超市出手

事件曝光后，引起街坊热烈讨论。不少人批评将手推车私用的消费者「自私」，指出他们的行为直接导致其他顾客在购物时「店内吾(唔)够车用」。有留言提到，这些被带离超市的手推车，因在街道上的石屎地被拖行而损毁，导致「变X哂残废转唔到弯」。

另一方面，亦有网民认为超市方面责无旁贷，直言「车辆篮子全部充公是最好方法，逼使有关公司公司找人管理」。有人就建议，超市可考虑引入按金制度，例如「借要拍八达通扣deposit，还车仔就会自动退返钱」，以经济诱因促使用家归还手推车，但同时也理解超市需评估此举的「成本效益上化唔化(划)算」。

资料、图片来源：Jeremy Kong＠筲箕湾西湾河关注组

