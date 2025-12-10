深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津

香港近年多间老店不敌时代变迁相继结业，无论是酒楼食肆或零售店都无一幸免。近日，位于深水埗北河街市附近、有「遮王」之称的新艺城，亦宣布将于今年12月底结束营业。这间于清朝道光22年间创立、拥有183年历史的雨伞老店即将告别，消息一出，旋即引起广大网民热议，纷纷留言表达不舍与惋惜。

日前，有网民在社交平台上Threads上分享，表示发现有「遮王」之称的伞店「新艺城」即将结业，而舖头老板邱伯亦透露「做埋呢个月就退休了」。事主惋惜叹道，「听佢耐心教开遮闩遮已经值回票价」，并深切感受到「佢真系好爱惜啲遮」。

他亦提到，店家即将结业，现正进行买3送1的清货优惠。而面对又一间老店的消失，他更慨叹现代人物质丰盛，「遮烂咗买过都唔肉痛」，导致「市面上充斥住平价货，靓嘅贵嘅就变得乏人问津」。他于文末亦呼吁其他网民「珍惜尚有」，并把握机会「即刻买返几把作个道别」。

网民纷纷表不舍︰每一把遮都有匠人级工艺

新艺城结业的消息流出，随即在网上引起极大回响，不少网民纷纷留言，缅怀这间老店。有网民表示这伞店「历史悠久、款式齐全，把把遮都襟用，环境非常有历史嘅味道」，并强调它在香港是「具有重要影响力嘅地位」，认为「每一把遮都有匠人级嘅工艺」，更盛赞其拥有「世一嘅伞骨设计同抵抗大风嘅力量」。

而有许多曾帮衬过的网民，就分享了与老板邱伯的暖心经历，例如有人留言「揾过佢整遮，整好后佢系好耐心教点样开闩把遮先襟用，的确感受到佢对啲遮嘅爱惜」。虽然有网民亦承认，新艺城的雨伞的确是较坊间遮舖贵，但「佢贵过人我都同佢买」，因为「啲遮好少会烂，多数唔见…」，足见其品质备受认可。大家对于这间承载著香港历史和人情味的老店即将消失，普遍感到「好可惜」。

第五代传人老板 一生造伞兼修伞

位于深水埗的新艺城，自清道光22年间（即1842年）已于广州创立，后创办人因打仗逃难来港，便于深水埗落地生根，于北河街市附近的一个小档口继续经营新艺城，至今183年，是香港少数仍然提供修伞服务的传统老店。

新艺城售卖的雨伞款式齐全，由实惠到高档级数的都应有尽有。店内亦摆放著第五代传人邱耀威的心血之作，虽然邱伯亲手制作的雨伞皆为非卖品，但他一直以来态度友善，乐于与顾客分享保养雨伞的秘窍。而他卖伞之余亦修伞，一年动辄可修过千把。

新艺城

地址︰九龙深水埗荔枝角道314号B1号

电话︰9248 5748

