眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批

大埔宏福苑发生五级火，导致数百个家庭顿失家园，为安置无家可归的灾民，政府启动一系列应急住宿支援。惟近日网上一则声称由过渡房屋「原居民」所撰写的WhatsApp讯息在网上流传，内容质疑各界为大火灾民提供的支援过于优厚，与原有过渡房屋住户的待遇形成强烈对比，引发热议。

网传过渡房屋「原居民」群组讯息 眼红灾民生活支援齐全

大埔宏福苑火灾后的援助分配，近日引起不少讨论。近日，一则来自WhatsApp群组的讯息广泛流传，有自称是过渡房屋「原居民」作者表示，最初对火灾灾民深感同情，但其后观察到灾民的处境似乎并非「愁容满面」。讯息中详细列出灾民所获的援助，包括前后合共六万元的抚恤金、配备「四大家电」、家私及床铺的「完整嘅一个家」，并且无需缴付租金。

与此同时，作者将自身情况作对比，指出「反观我哋原居民又要租，又要等好多年先至上楼安置」，并感慨「其实最穷嘅应该系我哋」。讯息作者又质疑灾民的实际经济状况，推测他们「住嘅系居屋，相信已经系供满咗㗎啦」，因此认为其损失或许只是「冰山一角面𠮶浸」。

讯息又对资源分配提出疑问：「点解唔可以一视同仁？点解佢哋有得睇医生？我哋就冇？唔通我哋唔需要心理辅导咩？」最后，写道自己所居住的过渡房屋已成「灾民嘅避难所」，认为忽略了原居民的存在，并要求「俾多啲支援我哋」。



网民炮轰缺同理心：居然去羡慕灾民

讯息流传后，随即引发网民热烈讨论，但舆论几乎一面倒地批评讯息作者。不少网民认为这是「憎人富贵嫌人穷」的心态，有人直斥「居然去羡慕灾民」、「火灾都有得鱼蛋论」。有网民分析指，作者「一句一句噉将灾民受嘅伤害㩒低，将灾民受嘅援助放大」，认为这种想法完全无视了灾民失去家园的巨大创痛。

另一位网民则慨叹「真系一单灾祸乜鬼野牛鬼蛇神都出哂黎」，认为在灾难面前，社会应展现同理心，也有人指出用支朋金钱和物资去衡量灾民的得失，是完全错误的「无左间屋点系区区几万蚊同埋家电补偿到」。

延伸阅读：宏福苑五级大火｜玄学团体做法事祭遇难者 烧逾百衣包「愿逝者安息」 网民：应该不只呢条数