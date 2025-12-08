吉卜力音乐会遇家长放任港孩喧哗 观众力数5宗罪斥「噪音二重奏」 完场提醒反被1句反驳嬲爆…

参加音乐会时，最怕遇到没有礼貌或不懂礼仪的观众。近日，有网民在社交平台上发文，称「两个人用咗$1,100去法定古迹沉浸式听人哋个仔扭计」，原来是网民与友人去听吉卜力音乐会时，竟遇到后排家长放任港孩喧哗，让他不堪其扰，力数对方5宗罪斥现场变「噪音二重奏」，导致他「全程都投入唔到演出」。完场后，该网民忍不住提醒家长，却反被对方以1句反驳，让他怒轰：「沉浸咗成肚气！」即看下文了解详情。

吉卜力音乐会遇家长放任港孩喧哗 观众力数5宗罪斥「噪音二重奏」

近日，有网民在Threads上以「生仔要考牌系列」为题发文，称「两个人用咗$1,100去法定古迹沉浸式听人哋个仔扭计」。事主表示，早前与友人购票观赏吉卜力主题烛光音乐会，正打算好好欣赏时，后排竟有小朋友不断踢事主的椅背，「踢到我怀疑佢系练紧波」；更不断发出噪音，如穿着的风褛「郁嚟郁去发出雪雪声」、用力吸鼻涕、反复大声抱怨「好眼瞓」、「想返屋企」，甚至使用闪光灯拍照。

由于场地不大，事主指「基本上后半场嘅观众都俾佢啲噪音不断滋扰到」，惟家长仅一直重复：「就快完」、「唔好嘈」，未有有效制止或带小朋友离场，让事主抱怨：「直头变埋噪音二重奏」，根本无法投入演出。

完场投诉反被1句回复：沉浸咗成肚气！

事主哑忍直至完场并向家长投诉，直言「安静唔到就唔好带佢嚟呢啲地方，佢自己都唔enjoy又系咁嘈到人。」当时该位父亲连忙道歉并表示「Sorry」，但旁边的母亲却反驳指：「吓，我俾咗钱㗎㖞。」对此，事主怒轰「以为俾咗钱就系皇帝！」又指演奏会要保持安静是人类基本礼仪，如小朋友无法控制自己，家长就要多加约束。

事主亦批评现场工作人员对闪光灯与持续噪音视而不见，「又嘈又开闪光灯影相都冇Staff理，House Rules写咗又冇人管其实有乜用？」最后更直言，「主打沉浸式体验，系沉浸呀，沉浸咗成肚气！」

网民留言：应规限12岁以上才能够进场

帖文引起网民热议，不少网民批评父母没有阻止孩童吵闹，「呢个年代，个个觉得俾咗钱就系大哂，如果个父或母系有品，是但一个早就带咗个仔出去啦，即系两公婆，自己都冇一个想让步」、「其实呢啲场合，父母应该比个小朋友人哋凑住先，因为对表演者嚟讲都好影响」；也有网民指主办单位应设年龄入场限制，「其实呢啲真系应该整『不招待12岁以下』，佢觉得闷又要成人受气。」

有网民则分享相同经验，「上次我同个朋友去，咁啱前边又系坐咗个细路女，系咁郁嚟郁去，张折凳直头贴实咗我对脚，之后用相机影相又用闪光灯。啲小朋友仲未识enjoy呢类型嘅音乐会，真系奉劝啲家长唔好再带啲仔女嚟」、「我都试过听演奏会后面有个细路系咁问佢阿妈：走得未呀？中场休息我去同工作人员讲，啲工作人员其实知佢嘈但又冇出声，话下半场会话佢，但下半场佢地已经走咗。」

图片及资料来源：Threads@deathofspacetrash、[email protected]

文：Y