宏福苑五级大火｜玄学团体做法事祭遇难者 烧逾百衣包「愿逝者安息」 网民：应该不只呢条数

生活百科
更新时间：14:54 2025-12-08 HKT
发布时间：14:54 2025-12-08 HKT

宏福苑五级大火酿逾150人遇难，大批市民日前到邻近的广福休憩处悼念死难者。除献花及折纸鹤，有玄学团体近日在事发地点附近为逝者做法事，烧逾过百衣包，「希望可以烧到一百五十几个，每人起码收到一个，愿逝者安息」，详情即看下文！

玄学团体为宏福苑五级大火逝者做法事 烧逾百衣包「愿逝者安息」

有玄学团体日前在社交平台发文，指在大埔做法事及烧衣包，请来玄学师傅「做仪式」，并谓不少善信在仪式期间出现头痛的情况，而在诵经108次后，形容周围气氛「冇咁压抑」。

据帖文显示，在法事中烧予逝者的衣包逾百个，在衣包上写有「大埔宏福苑众死难者」，亦可见有衣包的「收件人」为「何伟豪」，即为在火灾中殉职的消防员；又指计划「下星期会再烧」，目标是「希望可以烧到一百五十几个，每人起码收到一个，愿逝者安息」。

网民提醒1原因「应该不只呢条数」

玄学团体现身做法事祭遇难者，引来不少网民留言，有人批评其做法有误，「土地又冇摆，土地婆婆/土地公又唔请佢落嚟」、「衣包无写先人名，佢哋点收？」同时，有不少人直言「应该不只呢条数」，因当中有不少宠物都在宏福苑五级大火中遇难，提醒要预备更多衣包。

该团体亦有就一众留言回应，指明白大家的出发点正面，「想衣包成功派达大埔宏福苑众死难者」，惟希望网民不要凭其上载的片段断章取义，重申「我地（哋）都系想帮助众生，亦唔系为左（咗）赚钱」，吁大家「有时间就做多啲善事帮助呢个世界。」

编者注：本文仅为新闻报导记录相关，并非鼓励或建议读者相信玄学、风水、命理或其他超自然现象。勿轻信或依赖此类内容。如有需要，请咨询专业人士或相关机构。

文：TF

资料及图片来源： brightfortune.hk@threads、星岛图片库

延伸阅读：大埔宏福苑五级火｜广福邨居民剖白「未有勇气拉开窗帘」 距灾场仅500米 街坊安慰：喊完继续一齐行落去

 

————
 

