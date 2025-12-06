李居明-马年盐的妙用 湿土散热保命之道｜李居明大师会客室

很多朋友担心明年赤马红羊年火太旺，问我如何化解？我提示大家，补水补金及以湿土散热，为年运人人保命之道。

现在的世运，大家要留意「水」与「火」产生的斗争，特别是丙午年「子午相冲」最为激烈，「火」与心脏有关，明年要小心「通波仔」。「水」与子宫妇女病，膀胱等泌尿系统有关。所以，水火调和、水火既济很重要。在家居风水上，厨房乃灶神之地，是家居最多火的地方，因此，明年要关注你的「厨房」风水，厨房摆放甚么东西？原来亦有讲究。

盐是湿土散热有功

柴、米是家家户户都需要！「柴」是现代人的灶头！有灶可请到灶神，与成家立室、添丁有关。第二重要的是「米」，叫做福田米！所以每个人家里都要储米，「米」是代表八十八，代表你拥有八十八米寿！所以「米」是很吉祥。「油」是火，没油怎样煎炒？最怕就是火上加油！

「盐」是咸的，代表北方水大。在电脑或手机充电位的「火毒」位，加放「盐巴」为主的一盘清水或四海龙王水，便是湿土，散热有功。盐多水少，堆如山丘更应，「安忍水」之功也。「盐」也是最具克气之物，传统文化当遇到不吉利的事情时，随手抓一把盐撒出去，有驱邪净化的作用。用盐水漱口可以消毒。

厨房里的盐是有讲究，请大家记下：「粗幼海」即粗盐、幼盐、海盐都要有，代表你拥有「天地人」三种水！

每个人家里的厨房，「柴米油盐酱醋茶」要摆足，代表金水木火土皆备！

厨房要有蚝油和醋

「酱」代表土，分湿土和热土。湿土是蚝油，蚝代表水，「蚝油」是「辰丑」的散热密码。为何香港某个家族做蚝油会发达？原来他们全部都要龙和牛！用八字神数破解，全部手到拿来！

「牛肉汁」亦是湿土，而「辣酱」就是热土！所以你家的厨房至少要有一瓶蚝油和一瓶辣酱。如果家庭成员多数是生于冬天，辣酱就要多两瓶！但蚝油始终都要有一瓶。如果你家人全部生于夏天，那就多几瓶蚝油，但都要有一瓶辣酱，叫做水火既济！家里一定有支甜酱，是己土中的己土！海鲜酱是湿土。

麦牙糖是火土！「麦」是丙火，「牙」是卯木，所以，麦牙糖是接近于猫，是寅木！你要火一定喜欢麦牙糖。

花生酱是「桃花酱」！如果你想有异性缘，食花生酱是最快！所有牌子都有效！

「醋」当然是代表金！按风水摆设，白醋、黑醋都需要，都是金水。白醋是纯金，黑醋是金水。你的厨房有醋，你就不用经常去医院。因为你不够金，你就要去看医生！「医」字就是金。就算你平时在家很少煮食，但麻烦你「柴米油盐酱醋茶」要摆足！「油」代表火，「盐」代表水，「酱」代表土，「醋」代表金，「茶」代表木。金水木火土皆备！这是五行，关系到你一生的荣辱！