大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，不少居民因此与至亲天人永隔。有港人与母亲同住宏福苑，事发当日与母亲通电话后失联，6天后始获妈妈离世的消息。而在接到消息前，事主收到通知取件的手机短信，为妈妈经「拼多多」购买的物品。翌日，她前往富山殓房前先取包裹，拆开后是发现一箱苹果与栗子，正是妈妈经常为她准备的苹果桔饼汁与的栗子汤材料，一查之下更发现背后隐藏著温暖的寓意，直言一切「不是巧合」，深信是妈妈以最温暖的方式为她送上的最后一份礼物。

女儿代收亡母生前网购包裹 惊觉苹果/栗子暗藏重要意义：这不是巧合

有港人日前在社交平台发文，指妈妈生前爱在「拼多多」网购，更不时与她兴奋分享战利品。由于当初帮母亲以自己的电话和信用卡绑定平台，当日收到妈妈确认离世的消息前，她先收到一则取件短信，并在翌日前往富山殓房前先取包裹。拆开包裹后，发现里面妈妈订购的苹果及栗子，细想之下正是妈妈生前每天为她准备的苹果桔饼汁，以及经常煮的栗子汤材料。

事主后来在网上查询苹果和栗子的寓意，形容在看到搜寻结果后「瞬间毛管戙」。原来，苹果有象征「平安」的意思，「就像她这一生对我说过无数次：『出门小心，平安回家』，原来最后一份包裹里， 她还在用最朴素的方式， 把「平安」塞进我的未来」；至于栗子则是代表要耐心剥开坚硬的外壳，才能品尝到其中的香甜，「多像她对我的爱」。

事主相信这一切「不是巧合」，而是妈妈为她准备的最后一堂无声的课，鼓励她日后要独自面对生活上的困难，「但别怕，妈妈把平安和甜蜜，都提前藏在了你的路上。」 后来，她带著苹果与栗子到殓房，「希望让她知道，我收到了！」并感谢妈妈送上的「最后一份礼物」，「谢谢你，妈妈。你连告别，都用了最温暖的方式。」

网民安慰：妈妈以另一个方式陪住你、爱住你

事主为长期病患者，于宏福苑大火事发时曾透过帖文寻找当时失联的妈妈，后来亦有分享迁至过渡性房屋的经历，有不少网民一直关注她的情况。帖文一出，随即获不少网民留言表示关心及安慰，「你写的文字已经是最好的悼念，你在用妈妈教会你的方式，把爱和痛都温柔地包裹起来」、「没有一句煽情的文字，却处处渗透母爱与思念」；亦有网民写道：「见到你咁样写，我都有少少放心你。你妈妈冇走嘅，一定喺你附近，你细心啲留意下啦」 、「妈妈以另一个方式陪住你、爱住你。你要一直健健康康、平平安安活下去啊。」

来源：stones.are.alive@Threads

文：LW