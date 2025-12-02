Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾小店婆婆1年手制逾300冷帽捐有需要人士 「望小小举动生命影响生命」网民感动：睇见到觉得暖

生活百科
更新时间：17:13 2025-12-02 HKT
发布时间：17:13 2025-12-02 HKT

每个人都可以透过发挥自身的力量，以各种方式帮助他人。石硖尾一间传统旧式文具店「大任行文具」的店主黄小姐及其母亲黄太，也以一技之长钩织手作默默行善！近日，店主黄小姐在社交平台上发文，指母亲过去一年亲手织出310顶冷帽，并于年尾透过教会全数捐赠予有需要人士，望以 「小小举动为有需要嘅人带嚟少少温暖及盼望，让生命影响生命。」帖文一出，瞬间感动无数网民，即看下文了解详情。

石硖尾小店婆婆1年手制逾300冷帽捐有需要人士 「望小小举动生命影响生命」

近日，石硖尾旧式文具店「大任行文具」的店主黄小姐在Threads上发文，指她的母亲黄太在1年内手织出310顶冷帽，并于年尾经教会送出去给有需要人士，「由年头钩到年尾，钩出310顶冷帽，陆陆续续经教会开始送出去。」她又在帖文最后勉励大家，「在艰难的日子里，希望小小的举动能为有需要嘅人带嚟少少温暖及盼望，让生命影响生命。」

《星岛头条》记者致电「大任行文具」了解，店主黄小姐指帖文原本只想简单记录母亲的善行，未料到一夜间获得广大回响，「感谢大家祝福，真系好感动，成件事因为有你哋先变得更有意义。」她透露，母亲多年来热爱编织毛衣，惟香港天气多变，毛衣已甚少人穿，「加上街坊亲友不断送来毛冷，我两姐妹便教导她钩织冷帽，送给有需要嘅人。」今年年初，黄太正式开始学习织冷帽，并在1年间就织出逾300顶冷帽，目前大部分已透过教会转赠予有需要人士，「主要送给基层及过渡性房屋家庭。」黄小姐指出，母亲得知自己的手作能帮助他人，感到非常欣慰，「妈妈当然开心，能够用自己双手将爱心传递。她亦希望感染更加多人，不要吝啬自己微小能力，帮助属于我们嘅地方。」

网民感动：睇见到觉得暖

帖文引起网民热议，纷纷留言表示被感动，「好人个样真系慈祥啲，多谢伯母，祝你一家身体健康」、「祝福伯母身体健康，多福多寿」、「多谢你同Auntie！全部冷帽都好靓好温暖」、「伯母好叻又好心地，希望施与受的人都有福」、「伯母笑得好甜，祝你们一家平安，睇见到觉得暖」、「好人真系有样睇㗎，祝福伯母身体健康，平安喜乐」、「你妈妈嘅笑容好甜，一睇就知系一个好温暖嘅人。」

大任行文具

  • 地址：石硖尾南山邨道南乐楼202
  • 营业时间：
    • 星期一至五 早上10时 至 晚上6时30分
    • 星期六 早上10时 至 下午3时
    • 星期日及公众假期休息
  • 电话：9560 5260

图片及资料来源：Threads@tai_yam_hong

文：Y

延伸阅读：港人大埔搭的士遇司机义载 无㩒表+坚拒收钱直言「对的士佬改观」网民感动：请继续将善意传开去

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
突发
19分钟前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
6小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
4小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
8小时前
大埔宏福苑五级火｜3人涉煽动被捕 李家超强硬回应：不容忍违法行为 批有人胆敢借悲剧破坏社会承诺
大埔宏福苑五级火｜3人涉煽动被捕 李家超强硬回应：不容忍违法行为 批有人胆敢借悲剧破坏社会承诺
政情
6小时前