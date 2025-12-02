石硖尾小店婆婆1年手制逾300冷帽捐有需要人士 「望小小举动生命影响生命」网民感动：睇见到觉得暖

每个人都可以透过发挥自身的力量，以各种方式帮助他人。石硖尾一间传统旧式文具店「大任行文具」的店主黄小姐及其母亲黄太，也以一技之长钩织手作默默行善！近日，店主黄小姐在社交平台上发文，指母亲过去一年亲手织出310顶冷帽，并于年尾透过教会全数捐赠予有需要人士，望以 「小小举动为有需要嘅人带嚟少少温暖及盼望，让生命影响生命。」帖文一出，瞬间感动无数网民，即看下文了解详情。

石硖尾小店婆婆1年手制逾300冷帽捐有需要人士 「望小小举动生命影响生命」

近日，石硖尾旧式文具店「大任行文具」的店主黄小姐在Threads上发文，指她的母亲黄太在1年内手织出310顶冷帽，并于年尾经教会送出去给有需要人士，「由年头钩到年尾，钩出310顶冷帽，陆陆续续经教会开始送出去。」她又在帖文最后勉励大家，「在艰难的日子里，希望小小的举动能为有需要嘅人带嚟少少温暖及盼望，让生命影响生命。」

《星岛头条》记者致电「大任行文具」了解，店主黄小姐指帖文原本只想简单记录母亲的善行，未料到一夜间获得广大回响，「感谢大家祝福，真系好感动，成件事因为有你哋先变得更有意义。」她透露，母亲多年来热爱编织毛衣，惟香港天气多变，毛衣已甚少人穿，「加上街坊亲友不断送来毛冷，我两姐妹便教导她钩织冷帽，送给有需要嘅人。」今年年初，黄太正式开始学习织冷帽，并在1年间就织出逾300顶冷帽，目前大部分已透过教会转赠予有需要人士，「主要送给基层及过渡性房屋家庭。」黄小姐指出，母亲得知自己的手作能帮助他人，感到非常欣慰，「妈妈当然开心，能够用自己双手将爱心传递。她亦希望感染更加多人，不要吝啬自己微小能力，帮助属于我们嘅地方。」

网民感动：睇见到觉得暖

帖文引起网民热议，纷纷留言表示被感动，「好人个样真系慈祥啲，多谢伯母，祝你一家身体健康」、「祝福伯母身体健康，多福多寿」、「多谢你同Auntie！全部冷帽都好靓好温暖」、「伯母好叻又好心地，希望施与受的人都有福」、「伯母笑得好甜，祝你们一家平安，睇见到觉得暖」、「好人真系有样睇㗎，祝福伯母身体健康，平安喜乐」、「你妈妈嘅笑容好甜，一睇就知系一个好温暖嘅人。」

大任行文具

地址：石硖尾南山邨道南乐楼202

营业时间： 星期一至五 早上10时 至 晚上6时30分 星期六 早上10时 至 下午3时 星期日及公众假期休息

电话：9560 5260

图片及资料来源：Threads@tai_yam_hong

文：Y