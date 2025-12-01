山野变烟头冢？净山义工一日捡逾2000烟头8大袋垃圾 怒轰烟民：一支都可能酿成⼤错

一场无情大火夺走多人性命，令市民对防火安全的意识大大提高。然而，近日有净山义工表示，他们一行11人在飞鹅山进行净山清洁，竟在8小时内收集到8大袋垃圾，当中包括超过2000个烟头，情况令人咋舌。事件引发网民对吸烟人士公德心及山火风险的激烈讨论，怒斥「真系好危险，随时又嚟山火」！

飞鹅山清出2000支烟头 义工担忧「一支未熄晒都有机会山火」

净山义工「the_night_spyder」近日第48次组织义工队到山上执垃圾，希望借此清理积存已久的垃圾。义工队一行11人，包括8女3男，在飞鹅山进行了长达8小时的清洁活动。事主在帖文中表示，当天捡获的垃圾数量惊人，形容情况「真系太夸张」。他们总共收集了8大袋垃圾，除了大量使用过的避孕套、酒樽、啤酒罐及食物包装等，单是烟头就「超过2000个」。事主忧心地指出，时值天气干燥，只要「有一支未熄晒，都会有机会造成山火摧毁人命架」，严重威胁行山人士的生命安全。

网民呼吁：香港人从错误中学习

主在帖文中上载了数张照片，可见胶袋内装满了密密麻麻的烟头。该帖文引起网上热烈回响，不少网民留言感谢义工队的付出，同时猛烈批评乱抛垃圾的缺德行为。不少人对烟头数量感到震惊，直呼「真系多到吓死人」。有网民不解地问：「做运动好多时都为健康，又要健康又要食烟咩心态」。更有人指出，许多吸烟者习惯极差，批评他们「全部随地抌......唔会踩熄」，大大增加山火风险。

留言区中，有网民提及八仙岭大火的惨痛教训，感叹「香港人已经从错误中学习，但又多次重复人类的错误」。事主对此亦深有同感，回应指部分人「事不关己，己不劳心」，并天真地「以为一支烟头唔会造成太大伤害」。他强调，在干燥天气下，山上满是枯叶，「系个山度周围弹...... 2000支其中一支都可能酿成大错」，希望烟民可以了解风险，「唔好再周围抌烟头啦」。

图片及资料来源：the_night_spyder＠Threads



