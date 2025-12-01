大埔宏福苑五级火｜消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」 网民：睇字都觉得好温柔

大埔宏福苑上周三（26日）发生五级大火，期间陆续有生还者及宠物被消防员救出。近日，有宠主在社交平台上发文，感谢消防员救出15岁爱犬，并透过社交帐户通知接回。其后消防员更详细向宠主交待当时过程，并互勉「生命得来不易」，让宠主直言：「多谢你哋用你哋嘅生命去救我宝宝！」帖文引起网民热议，不少网民向消防员致敬：「多谢消防员咁大爱」、「睇字都觉得好温柔。」即看下文了解详情。

消防员救出15岁贵妇狗 暖心通知主人「生命得来不易」

近日，有宠主在社交平台上发文，感谢消防员无私拯救爱犬，「多谢你哋用你哋嘅生命去救我宝宝！」宠主表示，自己的爱犬Jason是一只15岁的贵妇狗，在火灾发生当下独自留在宏建阁的高层单位内，「小狗灰色小贵妇Jason独自喺屋企，已报消防同警察，都报了宠物义工队。」幸好最后狗狗获消防员救出，在后续兽医检查下亦无大碍，「健康的，只系有少少脱水，医生话大致上良好。」

宠主昨日（30日）在Threads上发帖，分享与救出Jason的消防员对话内容，并感谢对方救出爱犬。从对话截图中可见，消防员首先通知指Jason已经被救出，并放置在现场的爱护动物协会救援区。后续更交待当时情况，指Jason求生意欲强，「佢好努力叫我地（哋）开门，听到声之后确认有动物，于是我哋入去救佢落去。」

消防员表示，在进入单位后，他们慢慢安抚受惊的Jason，最后成功救出狗狗，「开头唔知叫咩名，但系见到你幅墙上面贴咗张Memo纸写jason仔，我就估佢叫Jason仔，嗌多几次佢个名，佢慢慢走嚟我只手度。」对话最后，消防员与宠主更互相勉励，对方表示「生命得来不易，希望大家可以继续相爱相惜。」宠主亦感动回复：「千言万语都唔够形容我对你哋救命之恩嘅感激。」

网民动容：睇字都觉得好温柔

帖文引起网民热议，不少网民赞叹消防员温柔且负责任，「另外要赞扬嘅系，消防员先生个message嘅字数，仲多过Jason主人，真系好认真、好肯花时间，好用心做好呢件事，respect！好人一世平安」、「好感动，净系文字上已经感受到消防员嘅温柔、细心同爱心」、「点解刚刚用条命去救火救人救动物嘅男士可以温柔到咁？真心问，系点解？」、「睇字都觉得好温柔。」

网民们又纷纷祝福每位消防员平安：「多谢消防员咁辛苦，以生命冒险救人救其他生命」、「所以唔好问点解大家都咁尊重消防员，感谢每一位尽忠拯救生命的消防员」、「咁好嘅消防员喺边度揾啊，简直系香港人嘅天使，香港人嘅英雄，RESPECT 」、「愿好人一世平安，感谢消防员用生命拯救生命，你哋真系功德无量，希望大家唔好再追风欺山欺水，珍惜消防员。」

图片及资料来源：Threads@push_up_b_r_a

文：Y