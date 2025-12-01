Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜太子花墟商户免费供应白花悼念逝者 网上花店老板：淘不到的心意，拼不到的人情味

更新时间：15:52 2025-12-01 HKT
发布时间：15:52 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑5级大火造成逾百人死亡，不少市民昨日（11月30日）纷纷携白花前往毗近灾场的广福休憩处悼念死者。有网上花店老板日前发文，指太子花墟有近半数花店门外摆放白色花束，免费供市民自取，悼念宏福苑5级大火的死难者。他又指，花墟的花价没有因此而被「炒高」，同为这座城市尽一份心意，形容是「淘不到的心意，拼不到的人情味」。详情即看下文！

太子花墟近半花店放白花供市民自取 悼念宏福苑五级火逝者

大埔宏福苑5级大火造成逾百人死亡，不少市民自昨日（30日）起自发带上鲜花，前往毗近灾场的广福休憩处悼念死者。有网上花店老板日前于社交平台发文，指太子花墟有近半数花店门外均放著白花，并写有「不收款项」、「随心自取」、「为大埔宏福苑火灾表示一点心意」等字句，供市民自取以悼念宏福苑火灾中的逝者。

除了实体花店，不少网店早前亦已陆续加入，甚至低调将白花送往现场，「大家的善著是宁愿市民把钱捐去助灾民，同为这座城市尽心意。」老板续指，花价未有因需求急升而被炒高，「没有人发死人财」，形容是「淘不到的心意，拼不到的人情味」，吁「请记得香港仲有花墟！」

网民感动：人情味是存在骨子

不少网民都被花墟商户的善举感动，「虽然港人生活艰难，但人情味是存在骨子」、「我一直都有帮衬，花虚花店做得好好」、「狮子山精神长存，互助互爱」。有人亦指「见大小forum有人闹献花的人留返d（啲）钱捐好过啦，为嘈而嘈。花店店主们真系好有心」。

文：TF

资料及图片来源：threads、星岛图片库

