大埔宏福苑五级火｜80后宏福人灾后心声︰爸爸𠮶代人辛苦供楼只为下一代安稳 一夜间竟化为乌有 「They don’t deserve this」

生活百科
更新时间：18:12 2025-11-29 HKT
发布时间：18:12 2025-11-29 HKT

香港楼价高企，不少家庭倾尽毕生积蓄，只为一个安稳的居所。日前大埔宏福苑一场五级夺命火，导致千多户居民痛失家园及多人伤亡。一名自细居住在该屋苑的网民在社交平台发文，感慨父母一辈为了下一代辛苦供楼所建立的家园，一夜间化为乌有，认为「他们不该得到这样的结果」，帖文亦引起一众80后街坊共鸣。

大埔宏福苑80后灾后吐心声 感慨家园「一夜间化为乌有」

日前，有位于大埔土生土长的80后网民，在宏福苑火灾后撰文，讲述自己于这屋苑成长的经历及体会，以及「宏福苑的社会结构」。他忆述自己「一出世就住喺宏福苑」，其父母则在80年代大埔发展成新市镇时购入这居屋，目的「都系想一家人有个安乐窝」。

他表示父母都踏实地工作来供楼，同时亦照顾好屋企，「佢哋𠮶代人辛辛苦苦供完层楼，就系为咗我哋呢代可以喺一个安稳嘅环境下成长」，而许多80后都是在这样的环境下长大。

 

成家立室后老人家凑孙 「只系想平平淡淡继续过日子」

随后这班80后长大后便搬离宏福苑，打工结婚，然后「生咗小朋友就带返屋企畀老人家凑」，这屋苑的生活就是如此简单。他续指「好多住户攞十几万出嚟做大厦维修，都只系想平平淡淡继续过日子，靠呢间屋养老」，并强调这是「十户有九户都系咁谂」的普遍心态，亦正正解释了为何宏福苑住了这么多老人家、小朋友，甚至是工人姐姐。

然而，他形容突如其来的「一场人祸导致的大火，所有嘢化为乌有」。事主更痛心地表示，上一代「努力咗大半世，只系想安居乐业」，如今整个屋苑居民「竟然要面对露宿街头嘅困境」，慨叹「呢个系香港嘅故事吗？」，表示对此感到「好难过」，更认为「They don’t deserve this」（他们不该得到这样的结果）。他亦于文末写道，「我哋一家人齐整已是最大福气」。

 

引80后街坊共鸣︰到底佢做错左乜嘢

这段帖文在网上引来多个同样是80后，以及居住在该屋苑的街坊共鸣，不少人均留言表达同情与支持。有同样是灾民的网民亦分享自身经历，指其母亲灾后暂居住于临时安置点，但因「年纪大加上脚痛都」而备受煎熬，感叹「到底佢做错左乜嘢」。

另有80后网民表示，其娘家及夫家均在80、90年代入住宏福苑，对事主的经历表示是「200%认同」。而其他网民亦纷纷表示事主的感受是「合情合理」，并认同他「提出咗全香港人都想问嘅问题」，更认为这并非「放负」，而是对社会现实的深刻反思。

 

资料来源︰Threads

延伸阅读︰大埔宏福苑五级火︱灾民父母一生不贪资助 「过唔到自己个关」拒领义工饭盒 女儿冀明白︰互相惠泽系福气

