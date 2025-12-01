Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-宝石道改运文化 戴首饰发达第一步｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2025-12-01 HKT
发布时间：00:05 2025-12-01 HKT

今年，「香港国际珠宝展」再度邀我作主讲嘉宾，讲述宝石改运文化。将宝石应用在招财纳福的改运文化中，在印度是最热衷的，所有婆罗门的贵族满身都是宝石，在中国帝皇后妃满身都是珠宝，西方国家整个八运都以钻石镶在金表上，开拓了钻石表的文化。二○○○年大量五色宝石「斑彩石」正式于全球面世，震惊了整个宝石界。

宝石戴在身上，人的气场马上获得改进及调整。由首饰以至灵性的开垦，这就是「宝石道文化」。所以，大家如果根据自己出生月份，去留意戴甚么手饰？对大家的运程都有好大帮助。

秋天出生宜戴翡翠

有位潮爆粉丝问，她是生于秋天，适宜戴甚么首饰呢？宝石都分「金木水火土」，生于西历8月7日到11月6日秋天的人，五行金旺，需要补木，他们适宜戴翡翠、绿宝石。绿色代表「木」的颜色。

此外，还可以配戴檀香木或沉香木制成的手珠，也可以戴木珠颈链。为甚么要戴「珠」呢？因为「珠」「猪」同音，等于「亥」水，是水木的长生。木珠可以帮秋天出世的朋友补水木，水可以泄金，又可以减少热毒，这是秋天人的专利。佩戴时要留意，左手是吸入能量，如果你要木，就要在左手戴檀香木手珠。

人要致富成功，努力固然重要，但获得得天独厚的好运，来自宝石的加持力。你想发达，为何不由戴上宝石开始？
人要致富成功，努力固然重要，但获得得天独厚的好运，来自宝石的加持力。你想发达，为何不由戴上宝石开始？
宝石戴在身上，人的气场马上获得改进及调整。
宝石戴在身上，人的气场马上获得改进及调整。
名表文化由八十年代开始，「金捞」劳力士（Rolex）是身份象征，后来从金表发展到钻石表。
名表文化由八十年代开始，「金捞」劳力士（Rolex）是身份象征，后来从金表发展到钻石表。

冬天生缘系红宝石

冬天出生的朋友，即生于西历11月7日至翌年2月3日，通常是不够火。戴红宝石Ruby是首选。但红宝石比较成熟，年轻人喜欢戴玫瑰石，即是比较浅色的一种宝石。在印度文化中，红宝石是印度人的至宝，所有婆罗门和贵族的人都很喜欢戴红宝石。由印度人喜欢戴宝石，可以看到宝石和财富是有直接关系。

有读者问，手上戴一条红绳可以补火吗？其实红绳是很有功能的，也可以戴红色水晶珠，红色手表，电子表都是属于火的，戴在左手便可吸入火。

一个要火的行运人，英文名叫Ruby，或者叫May代表夏天午月，这些都是有些玄机的。当你开始戴宝石，代表你开始富有，或者你已经富有，必然有戴宝石的习惯。所以，你开始留意戴首饰，这是你开始发达的第一步。

新光黄埔十二月经典好戏

新光黄埔开幕以来为广大观众呈献经典电影，如《时光倒流七十年》、《乱世佳人》、《教父》等，受到广大影迷热捧，重燃入戏院看戏的激情。十二月又有多套经典电登场：《北非谍影》、《人鬼情未了》、《沉默的羔羊》等。快约定与家人和朋友一起睇戏，感受大银幕的魅力。

 

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
1小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
大埔宏福苑五级火｜女童痛失已停产珍贵公仔 善心网民远在日本一见即落单
生活百科
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
2025-11-29 15:57 HKT
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
2小时前
印度16岁篮球新秀扣篮 篮球架突倒塌惨遭砸死 闭路电视拍下恐布瞬间
印度16岁篮球新秀扣篮 篮球架突倒塌惨遭砸死 闭路电视拍下恐布瞬间
即时国际
8小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
10小时前