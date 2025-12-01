李居明-宝石道改运文化 戴首饰发达第一步｜李居明大师会客室

今年，「香港国际珠宝展」再度邀我作主讲嘉宾，讲述宝石改运文化。将宝石应用在招财纳福的改运文化中，在印度是最热衷的，所有婆罗门的贵族满身都是宝石，在中国帝皇后妃满身都是珠宝，西方国家整个八运都以钻石镶在金表上，开拓了钻石表的文化。二○○○年大量五色宝石「斑彩石」正式于全球面世，震惊了整个宝石界。

宝石戴在身上，人的气场马上获得改进及调整。由首饰以至灵性的开垦，这就是「宝石道文化」。所以，大家如果根据自己出生月份，去留意戴甚么手饰？对大家的运程都有好大帮助。

秋天出生宜戴翡翠

有位潮爆粉丝问，她是生于秋天，适宜戴甚么首饰呢？宝石都分「金木水火土」，生于西历8月7日到11月6日秋天的人，五行金旺，需要补木，他们适宜戴翡翠、绿宝石。绿色代表「木」的颜色。

此外，还可以配戴檀香木或沉香木制成的手珠，也可以戴木珠颈链。为甚么要戴「珠」呢？因为「珠」「猪」同音，等于「亥」水，是水木的长生。木珠可以帮秋天出世的朋友补水木，水可以泄金，又可以减少热毒，这是秋天人的专利。佩戴时要留意，左手是吸入能量，如果你要木，就要在左手戴檀香木手珠。

人要致富成功，努力固然重要，但获得得天独厚的好运，来自宝石的加持力。你想发达，为何不由戴上宝石开始？

宝石戴在身上，人的气场马上获得改进及调整。

名表文化由八十年代开始，「金捞」劳力士（Rolex）是身份象征，后来从金表发展到钻石表。

冬天生缘系红宝石

冬天出生的朋友，即生于西历11月7日至翌年2月3日，通常是不够火。戴红宝石Ruby是首选。但红宝石比较成熟，年轻人喜欢戴玫瑰石，即是比较浅色的一种宝石。在印度文化中，红宝石是印度人的至宝，所有婆罗门和贵族的人都很喜欢戴红宝石。由印度人喜欢戴宝石，可以看到宝石和财富是有直接关系。

有读者问，手上戴一条红绳可以补火吗？其实红绳是很有功能的，也可以戴红色水晶珠，红色手表，电子表都是属于火的，戴在左手便可吸入火。

一个要火的行运人，英文名叫Ruby，或者叫May代表夏天午月，这些都是有些玄机的。当你开始戴宝石，代表你开始富有，或者你已经富有，必然有戴宝石的习惯。所以，你开始留意戴首饰，这是你开始发达的第一步。

新光黄埔十二月经典好戏

新光黄埔开幕以来为广大观众呈献经典电影，如《时光倒流七十年》、《乱世佳人》、《教父》等，受到广大影迷热捧，重燃入戏院看戏的激情。十二月又有多套经典电登场：《北非谍影》、《人鬼情未了》、《沉默的羔羊》等。快约定与家人和朋友一起睇戏，感受大银幕的魅力。