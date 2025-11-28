装修师傅应客户要求实试4款维修物料 棚网、包窗胶板起火如爉烛 慨叹：离火即熄系基本认知嚟

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成严重伤亡，令住宅大厦维修工程的物料安全问题受到高度关注。不少市民担心，棚架保护网等物料不具备足够的防火能力，会再度引起灾害。有资深装修师傅就应其客户要求，前往一个正在大维修的大厦单位进行实测，发现包括棚网等至少3种物料「一点即著」，不禁慨叹今非昔比：「要拣离火即熄系基本认知嚟」。

装修师傅实测大维修4种物料 3物料一烧起火「好似蜡烛咁」

大埔宏福苑大火后，有不少网民指出身处大厦也正在进行大维修工程，被棚架及棚网包围，情况与宏福苑相似，因此对防火安全感到忧虑。近日，经常于YouTube分享装修知识的资深装修师傅「昌师傅」便应其客户要求，到正在翻新的单位检查外墙大维修的物料的防火程度。

昌师傅在现场收集了四种物料进行测试，包括外墙位置的疏洞围网、走廊位置的密洞围网、保护窗户的中空板，以及露台位置的防尘防水挡布。在测试影片中，昌师傅发现外墙的疏洞围网「一烧即着如『烧蜡烛』」，熔掉的胶更带着火种滴下。走廊的密洞围网虽然燃点一段时间才着火，但其后燃烧情况更为猛烈。

中空板火势猛烈 仅防水布为「合格物料」

之后昌师傅测试贴于外墙，用作在外墙工程中保护窗户的中空板，情况与围网相似，用打火机一烧即被点燃，从画面可见火苗比两款棚网更大，且极速熔化带著火种滴下。最后，昌师傅实测点燃外墙的防尘防水挡布，情况与前3种物料完全不同，在没有火机持续点火的情况下，防水布能「离火即熄」，多番用打火机燃烧亦不会自燃，是片中唯一获昌师傅肯定，具备阻燃效果的物料。

悲痛慨叹：好悭唔悭悭块网

影片中，昌师傅表示：「如果宏福苑嘅外墙啲围网系用呢种物料（合格防火料）做嘅，之后嘅结果会唔会唔一样呢？绝对系会改写历史」。

他指出，近年工地火灾频发，可能是因为外墙保护网的防火标准不够。昌师傅强调以前在行内，维修工程的外墙围网要「离火即熄」是「很基本的认知」。他悲痛强调，原本大厦外墙维修，理应使用一块离火即熄的围网，岂料承建商却选择节省成本，直斥「好悭唔悭悭块网」、「呢个就系意外原因」。

对此《星岛头条》正向影片中有关屋苑大维修承建商了解。

图片来源：HUMA LO＠YouTube

