大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，一连7座楼宇受波及，近二千户居民受到影响，至今造成最少94人死亡，76人受伤。事发至今三日，网上流传一名灾民的亲身剖白，指自己家住宏福苑二楼，在与家人通话时得悉火警，经历了一场生死关头。 他在伸手不见五指的浓烟中，冒险救出邻居，一度以为生路已绝，其后幸由消防员以云梯救出。数万网民纷纷涌入为他赞好留言，并送上祝福：「最紧要人无事，咩都可以再来」。

获太太通知方悉火灾 走廊满布浓烟被困家中

事发当日，事主正在家中休息，接到太太电话通知方知发生火灾。他忆述，当他一打开门，眼前瞬间「一黑、浓烟将我吞噬」。

网上社交平台流传一名大埔宏福苑灾民死里逃生的个人经历。事发当日，事主正在家中休息，接到太太电话通知方知发生火灾。他忆述，当他一打开门，眼前瞬间「一黑、浓烟将我吞噬」，即使开了手机电筒仍「伸手不见五指、呼吸困难」，只能马上关门退回屋内。在与太太的通话中，他得悉大堂已成火海，不禁感到「最后的生路已经断绝」，将要被囚禁在这「名为『家』的炼狱之中」。

冒险冲出走廊救邻居 「我不是孤军作战」

绝望之际，他听到走廊有呼叫声，遂「拿著湿毛巾、毫不犹豫冲出去」。不足十秒，他已感到双眼刺痛、喉咙炽热，深知若不救人，后果不堪设想。他沿墙边摸索并呼喊「快过来」，最终触碰到邻居夫妇并将他们拉回自己家中，事主指当刻「松了一口气、而且觉得我不是孤军作战了」。事主为他们提供湿毛巾及水，眼见他们衣衫单簿穿著拖鞋，又为他们提供适合逃生的衣物及鞋袜，并安慰道：「我们死不了的！」

数小时静待救援 获救一刻回望家中「什么都带不走」

在等待救援的数小时里，他静坐窗边，看著「无数烧著的杂物，如同黑色雪花，混杂著火星，从天而降」，心中充满无力感。他坦言：「生存，还是死亡？这个终极的哲学命题，从未如此具体而狰狞地摆在眼前。而答案，却不在我手中。」他致电身在国外的母亲报平安，但挂线一刻「眼中带有泪光、好像有点生离死别的感觉」。

呼吸逐渐变得困难，邻居夫妇开始气喘。直至傍晚六时，消防员驾起云梯展开救援。他本著「我比较后生、我还可以忍受多一会、你们先离开吧」的念头，让邻居夫妇先行获救。在等待的最后时刻他环顾家中，「曾经废寝忘餐、挨更抵夜喷油完成的模型、满心欢喜收藏的限量版超合金...各种名牌的奢侈品... 孩子喜欢的玩具、妻子重视的东西」，他不禁感叹「什么都想带走...却什么都带不走」。

送院获救无家可归 网民纷涌安慰「必有后福」

事主在获救后被送往医院观察。对于出院，他以往总是迫不及待，但这次当护士问及时，他只是「摇摇头默不作声」，并自问：「我还能回家吗？」这场大火让他深刻体会到，「在无常面前，我们从来都不是主人，只是暂时的、脆弱的栖居者。」他感激消防员冒着生命危险将他们救出，并在最后写道，「Though times are tough, our spirit is tougher. Let's heal and rebuild together.（尽管时局艰难，但我们的精神更坚韧。让我们一起疗愈并重建。）」

他的经历在网上广传，其英勇救人的行为及对人生的反思，也感动了无数网民。数万名网民为他赞好打气并留言鼓励，「如此危难关头仲可救多两个人，功德无量」、「多谢你冇放弃，仲救咗一对夫妇」、「希望您此生健康平安，富贵无忧」、「一生平安 必有后福」。

资料来源：大埔 TAI PO群组