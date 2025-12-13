职场10大潜规则？对眼要点头示好/收工切忌大声讲Byebye 网民指这条最中肯...

职场如战场，不少新人在投身社会后，往往要靠自己慢慢摸索才能了解办公室文化及不成文规定。近日，有网民在社交平台上分享自己踏入职场一段时间后，领悟到的10条潜规则，内容贴地又实用，引起广大打工仔共鸣，短短数日已获超过万人转发及赞好。

网民热议10大「冇人教要自己学」的职场潜规则 引打工仔共鸣

帖主以「冇人教但返工一排后领悟到嘅嘢」为题，在Threads上分享个人经历，揭示了职场中许多不成文的规定，内容涵盖日常互动、时间管理及书面沟通等多个层面。首先，在日常人际互动方面，帖主指出，在办公室与同事对到眼，不论熟识与否都应点头示意，并且要避免经过同事座位时「八卦望人哋啲嘢」，尊重同事的私人空间。她亦提醒，当同事看似匆忙时，若非要事便不应打扰。

在时间管理上，帖主特别提醒，应避免在「返工后15分钟、lunch前后15分钟、收工前15分钟」等时段打扰同事，给予对方过渡时间。帖文亦触及与上司的相处之道，例如当上司主动请客吃饭时，要懂得「唔好拣太贵」，因为「人地讲系咁讲但要识做」。

此外，帖主还建议，同事放工时不宜「主动大大声同佢讲byebye」，因为并非每个人都想让别人知道他离开公司。同样地，若同事请假缺席，不要过问太多，以免侵犯个人私隐，除非「人哋自己讲」。至于书面沟通上，帖主也提供了实用技巧，包括电邮中的英文句子之间可以隔两个空格，让版面看上更加整洁，以及电邮收件人列表应按照职级高至低排列。



网民：全部都啱，但可惜好多人冇sense

此帖文引发了网民的热烈讨论，不少人赞赏帖主的观察力强和醒目。有网民留言称，「呢十样嘢话大唔大话细唔细，好多做咗几十年嘅人都唔识」，认可这些潜规则的重要性，「虽然好toxic rules，但好庆幸系依间公司都做得齐，起码唔会得罪人唔知咩事」。也有人补充指出，「你好有观察力，呢啲细节好睇到人品」。

另外，不少网民表示深有同感，并分享了自身经历，指互相尊重私隐的确非常重要，「次次放假都问人去边，真系好烦，唔关自己事既野就唔好理啦」、「最近转工，我接手原本同事负责嘅嘢，佢都升咗职负责其他，她行过会望你个mon做紧咩」、「全部都啱，但可惜好多人冇sense」。

资料来源：films.travel