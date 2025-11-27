大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，7座大厦接连受灾。大批市民自发涌入该区，为居民及救援人员送上物资。有义工市民分享现场情况，指有全身制服熏黑的消防员，仍一度以「啲物质系俾市民㗎」为由，婉拒她送上的饮品，触动了无数网民。

大埔宏福苑五级火｜疲惫消防员以居民为先 回绝义工好心送饮品：唔好意思攞

大埔宏福苑五级火自周三（26日）开始持续焚烧，截至27日中午，消防处已出动304架次消防车辆，逾千名消防人员参与灭火救援行动。有一名网民在社交平台Threads上发文，表示自己「琴日去帮手做义工」时，目睹一名消防员「成件衫黑晒，颈挂住嘅口罩都黑埋」。该名消防员在物资站前犹豫了一下，叹了口气说「唉，算啦」便转身离开。

事主表示，当刻立即为两名消防员递上两瓶运动饮品，然而该名消防员却婉拒，并表示：「真系多谢你，啲物资系俾市民㗎，我唔好意思攞」。事主在帖文中表示，很想告诉该名消防员「你系最值得去攞」，并庆幸自己当时有坚持将饮品送上。她忆述：「我系后面见到你一口气饮晒成支水，仲要饮埋你partner个𠮶，我就知道好彩有踏出个步」。事主在文末感谢所有消防员的付出，并祝愿他们「每次出任务都要平安归来」。

数万网民致敬消防 「每一位都要平安归来」

该帖文引起网民极大回响，至今已累积超过三万个赞好。不少网民都被消防员的无私精神所感动，留言表示「Respect所有消防员」、「睇到眼湿湿」。有网民慨叹，消防员的辛劳工作有时不被理解，「好多时候佢哋连饮杯我哋比佢哋嘅水都可能会俾人闹」。

有市民大赞消防是「英雄」，纷纷祝愿消防员平安，「著咗制服那压力责任真系好大，希望各位前线消防救护医护先保重自己，才能保护需要您们的香港人」、「除左套制服佢地都系市民...... 每一位都要平安归来！」

