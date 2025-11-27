深水埗社区二手店12月底结业！屹立区内逾20载 $5毛公仔/$8童装助基层 2原因不舍离场

非牟利团体「劳资关系协进会」设于深水埗的「社区二手店」自2002年开业，一直以「惜物环保、资源再分配及创造有意义的合作劳动」为理念，屹立社区23年，提供回收及二手买卖服务，出售$5毛公仔、儿童书籍及$8童装等，帮助无数基层家庭，惟最近店方宣布将于12月底正式结业，让不少街坊及旧客相当感慨，「感谢你地多年来嘅付出」。

深水埗社区二手店12月底结业！宣布2原因不舍离场

本地零售业经营环境面临不少挑战，就连社福机构亦未能幸免。日前，「劳资关系协进会」旗下「社区二手店」在社交平台发布结业公告，表示位于长沙湾青山道门市及荔枝角长顺街的回收中心将营业至2025年12月28日。

「社区二手店」于通告中表示「作为一个非牟利社区经济项目，在长期没有资助下能持续经营至今，全靠得到社会各界的慷慨支持。」他们又坦言，由于团队不少成员已届退休年龄，加上疫情后经济持续严峻，经营愈发困难，终不得不作出结业决定。店方最后写道：「在此再一次感谢支持我们多年的社区街坊和各方好友，祝大家过去惜物积福，未来生活丰足！」

据通告显示，回收物品计划暂定至2025年12月17日，若捐赠过于踊跃，不排除提早停止回收物品，12月初将另行公布。为避免积存过多或需求低而造成浪费，即日起暂停回收衣服、文具、儿童书、BB用品及制衣用品。

街坊不舍送祝福：感谢你哋多年来嘅付出

不少街坊及网民得知消息后大叹可惜，更不少人表示由细到大都在店内买玩具、书本、童装，甚至家私，有网民留言：「由深水埗开始捐咗20几年，好可惜！」 有光顾多年的客人感谢店方多年来为社区及基层的付出，「感谢你地（哋）多年来既（嘅）付出，买过陪我长大既（嘅）玩具，教我知识既（嘅）书本，亦同时俾左（咗）机会我，将有用物品传承下去，俾更多有需要既（嘅）人，呢份恩情，永远铭记。」

另一位为人父母的街坊则表示，「由刚开业买自己物品到结婚生小朋友再嚟买小朋友物品。捐物买物，物尽其用。就算离港多年，每次回来必定到访社区二手店。庆幸在12月回来，可以跟社区二手店好好说再见。」 亦有网民忆起多年前购家私的经历：「多年前有来买家私，今日各位功成身退，谨送上祝福。」

来源：社区二手店Facebook

文：LW