八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚

八达通现金回赠｜香港人日常出行和消费不可或缺的八达通，近年积极推动手机支付，将实体卡功能完美植入智能手机，让生活更添便利。最近，八达通更与Visa合作，推出极具吸引力的增值回赠优惠，不论是iPhone或Android用户，只要简单几步，即可轻松赚取高达$150的八达通增值额，为交通和购物开支增添一笔额外奖赏！

八达通手机增值赚回赠 新旧客户同享优惠

八达通与Visa合作推出现金回赠优惠。

八达通支付网络覆盖广泛，从乘搭公共交通工具到大小商户零售餐饮，都能一「嘟」付款。现在，这份便利更带来了现金回赠！由2025年11月24日起至2026年1月23日的推广期内，所有手机八达通客户，包括使用八达通的iPhone及Apple Watch、Android版八达通或Smart Octopus in Samsung Pay的用户，只需透过Visa信用卡或扣账卡为手机八达通增值，即可参与是次奖赏活动。每次增值满$500或以上，便可获得$30八达通增值额回赠。在整个推广期内，每位合资格客户最多可重复赚取奖赏5次，累积增值额高达$150，绝对是不容错过的著数！

简单3步八达通回赠教学 轻松赚尽$150

想赚取这次的增值回赠非常简单，只需跟随以下三个步骤，就能轻松将高达$150的奖赏放进口袋，让日常消费更精明。

1. 网上登记手机八达通

首先，你必须前往八达通官方网站，填写简单表格并登记你的手机八达通号码，以确认参加资格。

2. 使用Visa卡增值$500或以上

在推广期内，使用Visa信用卡或扣账卡，为已登记的手机八达通增值$500或以上。每次合资格的增值，都能带来$30增值额。要赚尽$150的上限，只需重复此步骤五次即可。

3. 开启App通知领取奖赏

完成增值后，请确保八达通App已开启通知功能。合资格的客户将会透过App收到领取奖赏的通知，届时只需按指示即可领取增值额。

八达通现金回赠优惠详情

资料来源：八达通 Octopus