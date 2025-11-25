Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚

生活百科
更新时间：19:26 2025-11-25 HKT
发布时间：19:26 2025-11-25 HKT

八达通现金回赠｜香港人日常出行和消费不可或缺的八达通，近年积极推动手机支付，将实体卡功能完美植入智能手机，让生活更添便利。最近，八达通更与Visa合作，推出极具吸引力的增值回赠优惠，不论是iPhone或Android用户，只要简单几步，即可轻松赚取高达$150的八达通增值额，为交通和购物开支增添一笔额外奖赏！

八达通手机增值赚回赠 新旧客户同享优惠

八达通与Visa合作推出现金回赠优惠。
八达通与Visa合作推出现金回赠优惠。

八达通支付网络覆盖广泛，从乘搭公共交通工具到大小商户零售餐饮，都能一「嘟」付款。现在，这份便利更带来了现金回赠！由2025年11月24日起至2026年1月23日的推广期内，所有手机八达通客户，包括使用八达通的iPhone及Apple Watch、Android版八达通或Smart Octopus in Samsung Pay的用户，只需透过Visa信用卡或扣账卡为手机八达通增值，即可参与是次奖赏活动。每次增值满$500或以上，便可获得$30八达通增值额回赠。在整个推广期内，每位合资格客户最多可重复赚取奖赏5次，累积增值额高达$150，绝对是不容错过的著数！

简单3步八达通回赠教学 轻松赚尽$150

想赚取这次的增值回赠非常简单，只需跟随以下三个步骤，就能轻松将高达$150的奖赏放进口袋，让日常消费更精明。

1. 网上登记手机八达通
首先，你必须前往八达通官方网站，填写简单表格并登记你的手机八达通号码，以确认参加资格。

2. 使用Visa卡增值$500或以上
在推广期内，使用Visa信用卡或扣账卡，为已登记的手机八达通增值$500或以上。每次合资格的增值，都能带来$30增值额。要赚尽$150的上限，只需重复此步骤五次即可。

3. 开启App通知领取奖赏
完成增值后，请确保八达通App已开启通知功能。合资格的客户将会透过App收到领取奖赏的通知，届时只需按指示即可领取增值额。

八达通现金回赠优惠详情

  • 推广期限：2025年11月24日至2026年1月23日

  • 优惠内容：以Visa信用卡/扣账卡为手机八达通增值$500或以上，可获$30八达通增值额。每位客户最多可获$150增值额。

  • 奖赏发放日期：增值额将于2026年2月10日至2026年3月11日期间，透过八达通App发放。

  • 八达通官方登记网站 >>按此<<

  • 注意事项：

    • 奖赏名额有限，先到先得，送完即止。

    • 此优惠不适用于透过旅客八达通App或八达通App加入的Citi八达通。

    • 每位合资格客户于此推广只可获得奖赏一次。

    • 活动受相关条款及细则约束，详情可参阅八达通官方网站。

 

资料来源：八达通 Octopus

 

同场加映：淘宝新型骗案涌现？！顺丰派件上门邀抽奖赢大雪柜？单张揼本呃得吓人 官方咁解释...

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前