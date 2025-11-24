港男批评居屋走廊1现象 斥每户都有自私邻居 网民反应两极：冇阻碍你出入VS斗自私唔蚀底

住宅内的公共走廊空间本应畅通无阻，惟偶尔也会出现被杂物占用的情况，影响居民生活及安全。有港男于网上社交平台批评居屋走廊出现1个现象，令他形容每家每户都有自私家人。帖文引起网民热议，部份网民反应两极，一方认为街坊摆放整齐亦无阻碍事主出入，另一方则认为住户自私怕蚀底，「隔离屋做我唔做咪好蚀底？」

港男批评居屋走廊1现象 斥每户都有自私邻居

住所走廊位置属于公共空间，如果摆放杂物的话，可能会阻碍他人出入，甚至酿成危险，危害到住户安全。有港男于网上分享路经居屋走廊时的见闻，发现走廊的4户人家都各自「停泊」一架买餸车仔，方便家人出入时使用，部份住户更摆放多对鞋履于走廊位置。事主表示自己并非居于该处，「不过佢哋阻住我推货俾佢」，只是欣赏住户摆放得相当整齐，但他同时认为「始终摆喺走廊就系唔啱」。

网民反应两极：冇阻碍你出入VS斗自私唔蚀底

帖文引起热议，有网民认为住户摆放整齐，如没有阻碍事主日常出入，「就包容他们吧！你都会有老的一天，香港住所真的太细！」、「香港地方细，唔阻到你咪算啰」。有网友觉得即使「泊车」后，走廊仍有不少空间且没有杂乱摆放，「条走廊好阔，泊喺侧边我觉得可以」、「其实以摆嘢出门口嚟讲，佢哋算几企理」、「成条巷咁做，似佢哋唔介意而且有共识多啲」。

不过，有网民持相反意见，认为走廊摆放杂物影响安全，不是每件事都可以约定俗成，「有白车经过或走火逃生，都会做成阻碍」、「一旦火烛真系累街坊」。网民认为假如纵容下去，日后或可能摆放越来越多杂物，「摆一两件有人投诉，咁就唔会再咁理所当然继续摆，如果你由得佢，咁就会越来越多」、「依家公屋走廊有单车、鞋、晾衣架，就连鞋柜都可以放埋出去」。有网友分析住户或出于「唔执输」的心态，「有样学样啫，心谂隔离屋做我唔做咪好蚀底？」、「因为个个都自私，所以大家都冇所谓，今日一架买餸车，听日又唔知搞啲咩，大家斗自私唔好蚀底」。

文:RY

资料及图片来源:Threads