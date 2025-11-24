元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？

香港不少打工仔每日需要跨区出勤，很多人都希望寻找便捷的交通方式，以增加自身的休息时间。最近，有交通专页指最快50分钟就可以由元朗前往将军澳宝琳，重点在于乘搭港铁后于这1站转乘巴士，扬言车程可以快4成？不过，有网民质疑此方法的成效，又大唱反调：「用多几多车钱？」详情即看下文！

交通专页推介经1站转巴士 元朗去宝琳车程悭4成时间？

有交通专页近日拍片实测，称只需50分钟即可由元朗前往将军澳？有交通专页近日指出，由「大西北」出发乘港铁，再转乘巴士往将军澳宝琳，比起全程乘搭港铁的66分钟更快，关键是需要在这1站转乘巴士。专页指出，如全程乘搭港铁，「搭得多站之余，仲要上上落落行一段路」，因此推介在「天水围打后嘅（屯马线）站」乘港铁到何文田站，再于红磡山谷道车站转乘巴士，最多可节省4成车程时间。

选用山谷道车站转乘巴士的原因，是「有超过一半巴士都是行经启德隧道，特快前往东九龙一带」，而且在上车后「全程行公路，一盏红绿灯都无。」专页实测由南昌站往将军澳尚德邨，由南昌站乘港铁屯马线往何文田站，需时约10分钟；再往山谷道车站转乘296D巴士，连同候车的22分钟，需时约37分钟抵达尚德总站。如计算由元朗站往南昌站的车程，根据港铁网页显示，需时约18分钟，即由元朗站乘港铁到何文田站，再转乘巴士前往尚德总站，需时约55分钟，比全程乘搭港铁快约6分钟。

网民质疑「用多几多成车钱？」 建议善用车站转乘优惠

对于专页推介的方法，有网民表示「平时我系搭巴士去黄大仙转290，谂唔到呢个方法仲快能够缩短车程」，不过亦有网民质疑车费会随之上升，「用多几多成车钱」，专页则回复指「平均（车费）系会贵四成左右嘅」，对此有人指出「俾多4成钱，仲要转车过程烦咗，我觉得大多数人其实比较想转车过程简化多过快。」

此外，有网民关注塞车问题，「有无谂过塞车既（嘅）问题」，而269D巴士班次不算频密，「但系296D 25-30分钟一班，咁啱有车咪会好快，走咗班车就真系呆等」。另外，有网民建议可善用将军澳隧道的转车站，「将隧其实好多转乘优惠拣，虽则唔系全部免费。」

文：TF

资料及图片来源：Instagram、KMB、MTR





————

