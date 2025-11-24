李居明-赤马火年来了 补金吸水改运秘笈｜李居明大师会客室

最近一位生于夏天「午」月的好友向我求助，他八字火旺，担心明年是丙午「赤马」年，一定很多火，问我有何玄学救运法？在家居风水上，最直接的散热方法，是在床头放一盆清水。特别是将「四海龙王水」放在家中正北方，每日放盆清水，加点海盐，补全家人的肾气不足，此法十分殊胜。

珍珠充满水能量珠宝

除此之外，还有甚么有效的散热方法呢？原来，最快见效的降火法宝，就是佩戴珍珠！我在为客人批命的时候，如果是一个火多的人，我会提醒他们除了吃Omega 3深海鱼油丸之外，都叫他戴珍珠颈链。因为珍珠是一种充满水能量的珠宝。生于西历5月5日至8月6日夏天的饿水命人必须佩戴珍珠饰物才能行运。记得一定要戴真珍珠！当然改名叫Pearl一定非常行运。

值得一提的是，珍珠除了佩戴，从中医角度「珍珠末」有安心定惊，清热安神之效，当然不可过量服用。除了珍珠之外，我还推荐两种宝石。一种是黑曜石，一种是白水晶，都非常之多水，非常之散热，戴在左手吸收纳水的能量，这是明年火年大家都要留意的改运宝石。

为顺顺用珍珠改运

讲到珍珠，最印象深刻的是我曾赴澳洲拍摄《致富者联盟》，拜访珍珠大王尼克，当时同行的有黎芷珊、鲁振顺，鲁振顺是严重缺水的人，所以我叫他「顺顺」，因为「顺」字有「川」，这个字有很多水。一个夏天出世的人面对珍珠的时候，会发生甚么奇妙的事情？

首先，我们品尝了珍珠蚌刺身，珍珠是水，培养珍珠的珍珠蚌更是水中之水，我用流利的英语教在座的人士，用观想法观想水性带给我们智慧、快乐，培养致富的种子，语出惊人，技惊四座。所以，珍珠大王就请我进去他的秘室，其实是一个很大的夹万房，还展示那些价值连城的珍珠给我们。还把全店最圆、最大颗的镇店珠宝给我欣赏。

大师用珍珠大王一粒能量巨大的巨型珍珠为鲁振顺的额头位加持。

澳洲袋鼠是属于南半球的子水，更为矜贵，多亲近袋鼠有助五行水的吸纳。

我想不如就借这些珍珠帮顺顺踢走衰气，行个大运，于是就用这颗巨型珍珠放在顺顺的额头加持，想不到他马上有很强烈的反应，突然间涌出眼泪。做完这个法事回港之后，他的运程很明显转化很多。顺顺在澳洲那段时间，我们找了所有金水的元素去催谷他的运程。比如去金矿采运，吃最贵的牛肉，又亲近袋鼠催运，又催谷他去冲凉，又去饮水，全身都换成又蓝又黑色的衫。那是一段非常难忘的经历。如果你是生于夏天火多的人士，一定要去看看《致富者联盟》中这段戏，教你如何补水改运，必令你很大收获！马年在家中正北方放一盆补「四海龙王水」，正是补水胜戴珍珠的风水技法，全家人都受用！