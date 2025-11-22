台湾洗衣达人教正确洗衫步骤！做错这1步随时越洗越脏 网民震惊：难怪觉得洗不干净！

平常清洗衣服时只需将肮脏衣物放到洗衣机再启动洗衣程序，等候一段时间便能得到干净的衣物。不过，台湾洗衣达人教路原来洗衣亦有正确步骤，大家万一做错1步的话，衣服随时会越洗越脏。不少网民对此感到震惊，更表示难怪多年都感觉衣服「洗不干净！」

台湾洗衣达人教正确洗衫步骤！做错这1步随时越洗越脏

生活家居清洁有不少小贴士，原来连使用洗衣机的次序亦大有学问，否则衣服会越洗越脏。近日有网民分享台湾洗衣达人沈富育的访问时发现，原来洗衣都有正确次序及步骤。大家平常洗衣时可能先将待洗衣物放入洗衣机内，随后再加入洗衣胶囊或洗衣粉。不过，洗衣达人沈富育提醒洗衣胶囊的用家，需将洗衣胶囊先放入洗衣机，加入待洗衣物再启动洗衣机，否则洗衣胶囊可能难以完全溶解，导致清洁剂残留。

其实港人常用的「Ariel」洗衣胶囊包装背后亦有明确教学，表示用家需先将洗衣胶囊放入洗衣机内，才加入待洗衣物。此外，大家可能为了令到衣物留有香味而加入洗衣香珠，而此类香珠应于放入衣物后再加入洗衣机内。

网民震惊：难怪觉得洗不干净！

对于洗衣达人的教学，不少网民大感震惊，「从来没洗正确过」、「没事连我妈都错了」、「难怪我都觉得洗不干净」。不过，有网友质疑洗衣机的转动力量强，洗衣过程中亦能溶解胶囊，「刷两下胶囊就溶解了」、「这种上下转的转半圈就倒过来了」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、Ariel