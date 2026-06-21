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陈伟邦 - 人生如何自处？著名思想家梁漱溟咁样讲！｜艺文荟

知识转移
更新时间：19:00 2026-06-21 HKT
发布时间：19:00 2026-06-21 HKT

梁漱溟（1893-1988年），原名焕鼎，字寿铭，是中国现代著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家，也是现代新儒家的早期代表人物之一，获美国学者艾恺（Guy S. Alitto）誉为「中国最后一位大儒家」。他的一生兼具深厚的理论素养与强烈的实践精神，始终聚焦于「人生问题」（人活着为甚么）与「中国问题」（中国向何处去）两大核心。

梁漱溟的两个问题

《我的人生哲学》
《我的人生哲学》

我自小比较喜欢他对「人生哲学」、「人的生活教育指导」及解法人生的目标的分析。他的总分析是「人应该过一种真诚不勉强、用直觉用全力活活泼、每一当下充实发到力、有生命的生活。」十分直接、简单、容易的方法。

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梁漱溟曾于北京大学讲学（1917-1924年），出版了著名的《东西文化及其哲学》（1921年）及《唯识述义》（1920年），乃是对东西哲学在现今的危机有所反思，并提出解决之道。两书的哲理背景深度感强，是梁漱溟为解决东西哲学危机所作的思考：一方面，借由印度唯识学与西方栢格森哲学之间的会通，以「直觉」解决西方哲学的形上学危机；另一方面，借由儒学与栢格森哲学之间的会通，以「直觉」解决东方哲学的价值危机。

在教育上，梁父非常「宽放」，但在讨论政治问题时，父子经常辩论，面红耳赤。他允许梁漱溟保留和坚持自己的想法。梁钦宁表示，祖父梁漱溟特别说道：「吾父是秉性笃实的人，而不是天资高明的人。他最不可及处，是意趣超俗，不肯随俗流转，而有一腔热肠、一身侠骨。」

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梁漱溟生性冷静正直，但又敢于用直觉，十分创新。所以他总结说：「粗莽而任天真的人，生活比较是合理的。若处处抑制情感，事事安排计较，反到错误越多。」「一个人，只要能完全听凭他真诚的直觉，他虽然不希望成一个大人物，但是他里面有真实的气力，自然有作大事业、成大学问的可能。」

电邮：[email protected]

撰文：本地著名艺术教育家/画家 陈伟邦

本文标题原为〈梁漱溟的人生教育〉。

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