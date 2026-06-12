中华基金中学学生 慎用AI设计密室逃脱 同侪闯关大满足｜专访

就读中华基金中学的中五生李兆谦及中二生何溢朗，在「一日体验式密室逃脱」活动中合作设计以科学为主题的密室。他们将测量pH值的实验转化为解谜关卡，让参与同学从中寻找拯救熊猫的线索。

喜见激发同学思考

整个设计过程历时3个月，期间他们参与了学校与LOST合办的AI培训课堂。何溢朗分享，AI大幅缩短了设计时间，「当初缺乏概念时，我们会先咨询AI的初步意见，如场景颜色等，收集后再思考如何令游戏变得更有趣。」李兆谦补充，AI在模拟空间布置上给予极大帮助，同时能事实查核（Fact check）游戏背后的概念。他强调，「AI虽能节省时间，但我们仍须谨慎使用，最终亦必须亲身作实体测试。」

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看到设计化为实体，两人均表示获益良多。何溢朗笑言，看到同学成功闯关的开心神情，觉得一番努力没有白费，亦为他们感到骄傲。李兆谦则认为，「看到自己由零开始设计的关卡能激发同学思考，让他们平日学到的书本知识真正应用于解谜场景中，这份成就感真的让人非常开心。」

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记者：苏丽珊 摄影：何君健 部分图片 受访者提供

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