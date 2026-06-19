STEAM教育｜原子笔系点运作？书写工具变形记 即睇各种笔的物理机制！｜星岛教室

大家试想像一下，如果你脑海中冒出了一个足以改变世界的超级发明，或者想写一封「给10年后的我」，但一时间身上却没有任何工具能将这些想法记录下来，这些灵感会随时间流逝吗？在这数千年人类文明中，书写工具的发明，其重要性绝不亚于轮子或电力。它不仅是记录语言的媒介，更是微型工程学的结晶。今天，就让我们从科创的角度，拆解这支天天握在手里的「魔法棒」。

由芦苇杆开始……

泥板上用芦苇杆「压」出楔形文字。

书写工具的演进，本质上是一场关于「摩擦力」（Friction）与「流体力学」（Fluid Mechanics）的革命。最早的人类并没有「笔」的概念。在数千年前，苏美尔人在湿润的泥板上用芦苇杆「压」出楔形文字，而我们的祖先则在龟壳或兽骨上「刻」出甲骨文。

这时期的工具主要解决的是「材料硬度」问题——工具必须比载体更硬，才能够留下痕迹。

羽毛笔的「毛细现象」

到了中世纪，欧洲流行羽毛笔（Quill）。从设计与科技科的角度看，这是一个精妙的大自然科学案例。工程师发现羽毛管的空心结构可以利用「毛细现象」（Capillary Action）来储存少量墨水，但羽毛笔极其不便，书写者须不断削尖笔头，且墨水流量极不稳定。

直至工业革命时期，人类才学会用不锈钢制作笔尖，并在笔尖中间切割出一条精细的缝隙，让墨水能受控地流向纸张。这正是解难（Problem-solving）过程：透过结构改良，克服自然材料的局限。

现在我们笔袋里常用的笔，看似大同小异，其实内部的物理机制大不相同，可以分类为不同的「机械系统」。

原子笔、中性笔及自动铅笔

高小开始使用的「原子笔」（Ballpoint Pen）是微型滚珠系统的极致：原子笔的灵魂在于笔尖那颗直径仅0.5至1毫米的碳化钨钢珠。当你在纸上书写时，这颗钢珠在高速旋转，将后方黏稠的油性墨水带到纸上。这其实是一个微型的「滚珠轴承系统」（Ball Bearing），既要保证旋转极度流畅，又要精准控制缝隙以防漏墨，其加工精度要求极高。

其次是「中性笔」（Gel Pen），它是化学与物理的跨界合作。原子笔墨水太黏，写起来费力；钢笔墨水太稀，容易渗透纸张。中性笔则使用「剪切稀化流体」（Shear-thinning Fluid）。这种墨水在静止时像果冻一样黏稠，不会漏出；但当笔尖滚珠转动产生摩擦与剪切力时，墨水会瞬间变稀，像水一样流畅。这种「变形」特性，正是材料科学在生活中的应用。

最后是绘图时最常用的「自动铅笔」（Mechanical Pencil），它是一个完整的「机械设计」缩影。内里包含了压缩弹簧、抓紧笔芯的黄铜爪子（Clutch），以及推进结构。当你每按一下按钮，内部机关就完成一次精准的位移控制。

延伸阅读：从AI《霍去病》短片风波 看数码公民必备素养 提示词应怎样写？｜星岛教室

太空笔、触控笔及永恒笔

费雪太空原子笔的构造与原理。

随着科技发展，书写工具早已跳出纸张的限制。最著名的例子莫过于「太空笔」（Space Pen）。普通原子笔依赖「重力」（Gravity）将墨水引向笔尖，但在太空无重力状态下会失效。于是，工程师设计了加压墨水缸，利用压缩氮气将墨水挤向笔尖，让太空人能在倒立、极寒甚至水底书写。这就是针对「极端环境」所提出的工程方案。

进入21世纪，书写工具正经历第二次大变革。「触控笔」（Stylus）如Apple Pencil，内部充满压力感应器和蓝牙模组，它们不再传输化学墨水，而是传输「数位信号」。

至于近年流行的「永恒笔」（Forever Pen），笔头由特殊金属合金制成，利用摩擦让金属分子留在纸上，达到「不用墨水也能写作」的效果。这些创新不断挑战我们对「书写」的定义。

下次当你拿起一支笔时，不妨停一停，观察笔杆的握手位是否符合「人体工学」（Ergonomics）？笔盖上的小孔有甚么作用？笔夹的弹性又是如何设计的？每一支看似平凡的笔，都是人类为了追求更有效率、更美观的沟通，而不断进行「迭代设计」（Iteration）的成果。创科学习就藏在你指尖流动的每一道线条、每一处细节之中。希望大家在未来的设计与科技课堂上，也能拥有这种「拆解日常」的好奇心！

延伸阅读：从AI《霍去病》短片风波 看数码公民必备素养 提示词应怎样写？｜星岛教室

小思考，大智慧

为甚么大多数原子笔的笔盖顶端都会设计一个小孔？ 如果你在一个完全无重力的太空实验室里，使用一支普通的「钢笔」（Fountain Pen）写字，会发生甚么事？为甚么？

参考答案

这是基于「安全设计」（Safety Design）的考量。由于中小学生常有咬笔头的习惯，万一不小心误吞笔盖并卡在气管，笔盖顶端的小孔便能确保气管不被完全堵塞，维持最低限度的氧气流动，为医护人员争取宝贵的救援时间。这种设计体现了产品设计中「防错」（Poka-yoke）」与生命安全的重要关联。 钢笔将无法正常书写。因为钢笔主要依靠「重力」与「毛细现象」引导墨水流向笔尖。在无重力状态下，墨水会因为液体表面张力而在墨囊内随机漂浮，无法稳定到达笔尖；同时，已经流出的墨水可能会在笔尖处形成一个不断胀大的圆球状墨滴而不脱离，甚至飘散在空中造成污染。这说明了环境因素（重力）是工程设计中必须考虑的因素。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：英华书院设计与科技科/STEAM教育统筹林锡忠

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<