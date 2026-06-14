中史｜为何湖南盛产茶叶？「万里茶道」推动古代国际贸易｜星岛教室

湖南，不仅以深厚文化底蕴著称，更是世界级商贸大动脉「万里茶道」的核心路段。这条横跨亚欧的古老商道，已于2019年列入《中国世界文化遗产预备名单》，承载着填补全球茶类遗产空白的重要使命。循着这股跨越时空的茶香，本文将从地理与经济史的角度，探讨湖南如何从明清时期支撑国际贸易的黑茶产区，演变为今日引领「夜经济」潮流的繁华星城，进而一窥湖湘文化中深厚的商业底蕴。

险山秀水育茶乡

清代制茶场景

湖湘商贸历史始于其独特的地理格局，湖南宛如「马蹄形」的巨大盆地：其东、南、西三面分别被罗霄、南岭、雪峰与武陵等崇山峻岭所环抱。这些高海拔山区终年云雾缭绕且酸性土壤肥沃，天生便是培育优质茶树的绝佳温床。与此同时，盆地内部的倾斜地势，引导着湘、资、沅、澧四条大江向北奔腾，最终汇聚于洞庭湖，并由此通达长江。

这种「三面环山、北向敞开」的独特地貌，将湖南划分为「山区生产」与「水路运输」两大功能区块。在交通不便且气候潮湿的古代，险峻的生存环境不仅孕育了湖南人吃辣驱寒的习惯，更淬炼出他们坚韧果决的「霸蛮」精神。先民们在陡峭的丘陵间开辟出片片茶园；大山的阻隔也逼使他们必须顺着发达的水网，向外寻求更广阔的生存与发展空间。正是在这种「因地制宜」的驱使下，湖南逐步建立一套自深山采制到江岸转运的完整产销体系，为日后跻身国际商贸舞台奠定了无可取代的地缘基础。

「万里茶道」通世界

湖南岳阳楼与洞庭湖

翻开近代国际商贸的宏大卷轴，湖南的历史座标赫然镌刻在一条绵延一万三千余公里的「万里茶道」之上。茶道自17世纪末起悄然兴起，便成为继古丝绸之路后，串联欧亚大陆最为壮阔的贸易干线，而湖南安化、新化等黑茶产区，是整条文化线路上最核心的茶源心脏。

由于传统绿茶在长途跋涉中极易受潮霉变，因此安化茶商巧用独特的「后发酵」工艺，将茶叶经高温蒸压，褪去青涩，锻造成坚如磐石的「茶砖」。这不仅轻巧了马背上的行囊，更让茶叶在数月洗礼中越陈越香，最终化作游牧民族与欧洲社会眼中无可替代的「东方生命之饮」。茶商们于资江沿岸扬帆启航，行舟过洞庭湖、入长江，继而北渡黄河、横跨苍茫戈壁，历经千难万险，终将这股茶香送达中俄边境的贸易重镇恰克图。

鼎盛时期，这条万里长道上流淌的茶香，大半皆源自湖湘大地。湖南茶商在漫长旅途中淬炼出的「吃得苦、霸得蛮、耐得烦」精神，不仅推动了一个内陆省份走向早期全球化的壮阔转型，更让那一缕深沉的黑茶茶香，升华为牵绊东西方文明、跨越山海的永恒纽带。

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文商交融夜经济

随着时代推移，昔日运送茶砖的铃声已走入历史，但湖南人的商业创新基因却在当代都市中迎来了转型。昔日的转运节点长沙（古称星城），已成功由传统商贸重镇，演变为联合国教科文组织认定的「世界媒体艺术之都」，以及全国「夜经济」的标竿城市。

今日长沙的繁荣，本质上是历史商贸精神的现代延伸。入夜后的五一商圈灯火璀璨，展现出极高的商业转化力。这里不再出口沉重的茶砖，而是将传统茶文化与现代手摇饮品结合，创造出风靡全国的新中式茶饮。从万里茶道遗产的历史厚度，到现代繁华夜市的消费活力，湖南在商贸载体上完成了从「物资出口」到「文化输出」的华丽转型。历史与现代在此交汇：当代青年在繁华街头手握奶茶时，背后支撑的依然是那片流传百年、曾横跨亚欧大陆的湖湘茶香。

冷知识 BOX：湖南三式

「万里茶道」路线图 (网上图片)

万里茶道：兴盛于17至19世纪的国际商贸通道，以福建武夷山为起点，经湖南、湖北、山西等中原地区、蒙古高原抵达中俄边境并延伸至欧洲，是推动早期全球化贸易的大动脉。 夜经济：由晚间18时至翌日凌晨的商业活动。长沙透过文化与传媒带动，建立包含餐饮、娱乐、旅游等多元发展的夜间消费圈。 文化输出：一个地区将自身的文化内涵、生活方式与价值观向外传播的过程。在本文中意指将传统茶饮转型并与现代手摇饮品结合，成为新式的中国茶饮文化，成功实现从「卖产品」到「卖文化」的产业升级。

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历史思与行

「万里茶道」被列入《世界遗产预备名单》，这对推广湖南的历史地位有何帮助？如果没有这段历史，今日的长沙茶饮文化是否还会有同样的厚度？ 长沙成功将历史底蕴转化为「夜经济」活力。这对于香港在保留庙街、上环等老区文化与发展现代旅游之间，能提供甚么样的创新启示？

文：风采中学（教育评议会主办）中国历史科老师黄彦颖

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

本文标题原为〈楚湘袅袅茶飘香：湖南〉。

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