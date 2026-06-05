刘筱玲 - 我想和亲爱的老师们说丨快乐家庭

我想说：你相信每个孩子都一定有他的潜能吗？只要找到兴趣，任何孩子都可以是天才。

兴趣成为学习动力

我想说：老师是一个知识的传递者、答案的提供者、成绩的评核者吗？在这个未知的年代，老师要带动提问和讨论的文化，知识在讨论和实践中才能演变成智慧。（AI 生成示意图）

我想说：预早拟定的教学进度是你的指标吗？追上教学进度真的那么重要吗？

我想说：你的教室是一个平安、自由、友善的园地吗？你的教室应该是你和学生们都喜欢逗留和怀念的地方。

延伸阅读：刘筱玲 - 我想和亲爱的同学们说丨快乐家庭

我想说：你真的了解你班里的每个孩子吗？每个孩子都是独一无二的，不能比较，不容轻视，需要你去扶助和栽培。

我想说：你真的会聆听孩子的说话吗？你能听懂他们的想法、困惑和疑问吗？

我想说：你明白功课、测验和考试是为了帮助孩子学习吗？不是用来打击孩子的兴趣和信心的。

我想说：如果你的班里有30个学生，你是否要有30种教学的方法呢？

我想说：老师是一个知识的传递者、答案的提供者、成绩的评核者吗？在这个未知的年代，老师要带动提问和讨论的文化，知识在讨论和实践中才能演变成智慧。

延伸阅读：刘筱玲 - 我想和亲爱的家长们说丨快乐家庭

我想说：你相信老师讲得越多、孩子学得越少吗？要培养孩子成为一个学习的主动者，让兴趣成为学习的动力，老师要营造以探索为主的环境，尽量不提供答案，一同去探究。

我想说：今天我们栽培的不止是人才，更重要的是人品。无论科技如何先进，优良的品德，做人的道理，与人相处并沟通的能力，好的习惯和态度，永远是最重要的关键。

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文：刘筱玲

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

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