苗延琼 - 人生不止一条大学路｜苗想teen开

最近，报章上有一篇文章，谈到「幸好姜涛没有读大学」。初看题目似乎有点反传统，但细想之下，其实颇值得深思。

Bill Gates没有正式完成大学学位。路透社图片

今天的香港社会，仍然普遍把大学视为成功的主要标准。然而，在德国、瑞士等地方，职业培训与技术教育的地位，并不低于传统文法学校（Grammar School）。一个优秀技工、一位专业工艺师傅，社会同样尊重，薪酬与专业地位亦未必逊色。回想上世纪70年代的香港，虽然只有两间大学，但同时亦有职业先修学校，社会对不同能力、不同方向的人，尚且容得下多元出路。相比今天人人挤进单一升学跑道，某程度上反而更健康。

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其实世界上许多极具创造力与影响力的人，本来就未必依循传统学历道路。Bill Gates、Mark Zuckerberg、Steve Jobs都没有正式完成大学学位，但这并不妨碍他们改变世界。文学界更有意思，倪匡只有初中程度；三毛亦未曾接受完整的高等教育；至于诺贝尔文学奖得主莫言，也只是小学程度出身。当然，这并不是说教育不重要，而是提醒我们：真正的学习，从来不止局限于校园。

学校只是学习的一种形式。有人在课室里吸收知识；有人则在人际关系、工作历练、创作、旅行、挫败，甚至痛苦之中，逐渐建立对世界的理解与对生命的体会。人生本身，其实就是一间巨大的「社会大学」。

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因此，我某程度上亦可理解，为何当年林语堂不主张女儿必须完全依循传统升学模式。他更希望孩子早些接触真实世界，在不同工作与经历中摸索、碰撞、学习，从生活里培养判断力与独立人格。这种选择其实并不容易。香港社会一向高度重视学历，父母若敢于不跟随主流，需要相当大的勇气，以及对自身价值观有足够坚定的信念。

然而，这一切始终有一个重要前提：一个人必须具备自律、思考能力，以及自我驱动的精神。否则，离开制度未必等于自由，亦可能只是迷失。若真正拥有这些特质，有时候，一个人在真实人生里学到的东西，确实可能比一张大学文凭更深、更重要。电邮：[email protected]

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

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