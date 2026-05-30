张锦芳 - 应分开男女进行性教育吗？｜护苗信箱

张教授：

我是全职妈妈，育有一对6岁龙凤胎，他们在新学年将升读小一，我希望开始为他们进行性教育。我打算与他们一起认识男女身体部位的名称，但丈夫坚持要分开男女来进行教导，避免尴尬。我不知道哪个做法较好？此外，还可以灌输甚么性知识？

家长可以因应情况，将子女分开教授性教育。示意图

张教授答：

向孩子解释男女之别和身体的发育阶段是父母的责任。至于何时进行和怎样开始，则因人而异。由于你有一对同年龄的子女，一起进行性教育是非常合适的。以下是一些建议：

共同学习：让儿子和女儿一起学习性教育，可以促进他们之间的理解与尊重，让他们感到更加放松，能够互相提问，消除对性话题的尴尬感。父母可以用健康教育书籍作为起点，用图片讲述婴儿如何诞生、男女的分别和正常的发育阶段等。共同学习目的在于让他们理解男女之间的不同。

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分开学习：在介绍身体部位和名称时，如果孩子们感到尴尬，可以考虑根据性别分开进行教导。例如爸爸可以向儿子解释身体部位的名称，妈妈则向女儿进行相同的解释。在分开教导之前，应先向孩子们说明用意，以免让他们感到神秘或不安。

除了认识身体的私人部位外，还可以向孩子们灌输以下性知识：

身体自主权：教导孩子们了解自己的身体，并教导他们有权拒绝任何让他们感到不舒服的接触。

尊重与同意：教育他们尊重他人的身体与界限，并理解在任何互动中都需要得到对方的同意。

健康与安全：介绍基本的健康知识，例如卫生习惯和保护自己免受伤害的重要性。

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最终，无论是选择共同学习还是分开进行，最重要的是保持开放的沟通，让孩子们感到安全和舒适。性教育目的是让孩子们能够正确理解自己的身体，并在未来能够作出明智的选择。虽然做法各有不同，但解释用意才是最重要的。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

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