《香港古道行乐》 在山林古径寻觅独特的乐趣｜开卷乐

香港古道是拥有逾百年历史的乡间石砌路径，在交通不便的年代，是村民往来与贸易的交通要道，现今部分由郊野公园保育。资深行山人士郭志标寻幽探秘半世纪，通过《香港古道行乐》等著作记录古道的历史痕迹。

《香港古道行乐》

2021年，渔护署向郊野公园委员会推介10条选定的郊野公园古道，乾隆古道为其一。连接沙田大围与九龙坳（旧称大坳）的乾隆古道，是昔日官富司辖下的交通要道。其名称并非源于皇帝，而是因清乾隆57年（1792年），村民集资修护，将原本崎岖的山路改建成平坦石径，故留有「乾隆壬子」之名。此路曾是运送土沉香的必经之路，又称「狮红古道」。尽管行山界俗称「乾隆古道」，但作者认为单以年号命名过于空泛，难以辨识起讫点。官方在定名时，需在约定俗成与地理资讯间作多方考量。

古道不仅服务日常，在非常时期更具特殊功用。西贡古道昔日是贸易要道，日占时期因地势隐蔽，成为游击队对抗日军的据点。

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在大埔往粉岭一带的石蹬古道，位于龙山与大丫硖之间，从流水响一路通往九龙坑老围。它凭借偏僻迂回的特性，于日占时期成为走私命脉，走私客往返内地贩运火水、米糖等物资以求存。

邻近的桔仔山坳古道现已修筑为「流水响郊游径」。流水响虽已由天然飞瀑变为水塘，往昔石井声响不再，但其秋冬时份白千层与落羽杉转黄的湖光山色，仍吸引大批摄影爱好者慕名而来。

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大屿山的鹿湖古道是佛教修行文化的缩影。在上世纪50年代码头建成前，大澳交通不便，僧侣或香客除了徒步，还会雇用人力「山兜」往返鹿湖或宝莲寺，甚至作为送医的交通工具。古道沿途分布着鹿湖精舍、灵隐寺等众多历史建筑与墨宝，是认识当地佛教文化的绝佳路径。

另一远足热点元荃古道，昔日是元朗村民往返荃湾的贸易要道，现已发展成「元荃古道郊游径」。此径起点于柴湾角，终点大棠，全程约需5个半小时。其优点在于行程灵活，游人可在中途前往深井品尝烧鹅，或在年末时份经大棠郊野公园前往枫香林欣赏红叶，成为都市人假日寻幽的一大去处。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

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