梁崇任 - 视艺课融入1元素 学生觉察情绪：感到前所未有的平静 ｜视艺师语

近年香港学童自杀个案上升，情况令人痛心。面对沉重的学业与生活压力，学校除了关注成绩，更需培养学生的心理韧力。如何让孩子在压力中找到出口，成为教育的重要课题。从「静观创作」出发，艺术或可成为安放情绪与疗愈心灵的空间，让学生重新学会与自己相处。

绘画有助表达情绪。示意图

近年禅绕画、曼陀罗等静观艺术在坊间逐渐流行，其源头可追溯至一本填色书热潮。在节奏急速、连休息时间也不足的城市中，人们仍愿意静心填色，实在耐人寻味。这种现象或许正反映了现代人内心深处对平静与安定的渴望，也提醒我们：慢下来，其实是一种需要的学习能力。

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作为教师，我深感这是一个不容忽视的警号。我们不应只在学业上提供支援，更要时刻关注学生的情绪与心理健康，帮助他们学会与压力共处。「静观」或「正念创作」正提供了一条可行的路径，让学生在忙碌与焦虑之中，找到片刻安稳，逐步建立面对困难的内在力量。

因此，我尝试在视艺课中融入静观元素。课堂开始时，先以柔和音乐引导学生闭上眼睛，专注呼吸，感受当下；随着清脆钟声响起，他们在不同媒材上自由创作，不求工整与技巧，只重视专注与感受。曾有学生分享，绘画时感到前所未有的平静。这些细微改变，正是静观创作带来的力量，让学生学会观照情绪，为心灵腾出呼吸的空间。

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静观其实并不遥远，它可以存在于日常生活之中：专注呼吸、细味饮食、放慢步伐，皆是练习。当学生逐渐建立觉察能力，他们的专注力与抗压力也会随之提升。教育的目的，不仅是传授知识，更是培养面对人生的能力。愿每位孩子都能在静观创作中找到属于自己的平静角落，让心灵自在呼吸，从容迎向未来的挑战！

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文：梁崇任

作者为香港美术教育协会前执委会成员、资深艺术教育工作者。

本文标题原为〈再谈让心灵呼吸的静观创作〉。

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