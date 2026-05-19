何汉权 - 历史舞台剧 寻问林则徐故事｜教育现场

由国史教育中心（香港）主办、香港理工大学合办、教育局支持、优质教育基金赞助、众多办学及教育团体协办的「年度中国历史人物选举」之膺选人物舞台剧《销烟为民林则徐》，上周连续3天于理工大学综艺馆公演，教育局局长蔡若莲博士、副秘书长陈碧华博士及律政司副司长张国钧博士，分别莅临当主礼嘉宾致辞并全程观看，3天以来近3000名现场观众，这是对台前幕后的工作人员，以及约30位以大中小学学生演员占多数的戏剧热爱者，无疑是最大的鼓舞。

唤起国史

3天的公演，好些现场观剧的学界朋友及社会人士，传予笔者对该剧的称赞与鼓励，「个人感觉今年的演出比去年更加可圈可点，特别是咏诵队的几位女演员。（资料图片）

清朝道光年间的虎门销烟，其后的中英鸦片战争，再是1842年被逼签订《南京条约》。当年今日其中一位主角林则徐，由销烟到被流放新疆，为国为民是矢志不渝，民生是大事，大事就要一线到底，不回避，且付上最大的魄力，认真面对，林则徐在新疆又着力水力建设工程。

延伸阅读：林则徐舞台剧圆满落幕 跨院校师生同台 戏剧艺术活化国史教育

短短个半小时的演出时间，只是一方小块的舞台场地，要在一出话剧里头，演译如此大时代、大场面、大故事并不容易。感恩的是由监制、导演，联系多位演员，变身多个角色，演活林则徐的幼童年代、青年到老年的奋斗为民、以「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之」的一生，向已崩坏的时代作出呐喊的共鸣。

3天的公演，好些现场观剧的学界朋友及社会人士，传予笔者对该剧的称赞与鼓励，「个人感觉今年的演出比去年更加可圈可点，特别是咏诵队的几位女演员，她们出场较多，台词难度更高更复杂，但是无论年龄大小，每一位都展现出完美的完成度，令人十分佩服」、「非常精彩，非常感谢，我已经开始期待下一年的演出」、「活动真精彩，衷心赞赏，润物无声，作为中国人、作为校长，送上最诚挚的感谢」。

延伸阅读：何汉权 - 学莫便乎近其人｜教育现场

林则徐的一生，唤起了国史、国学、国情及国安的综合真实故事，方是结束，正当开始，笔者在舞台剧的公演之后，借用钱锺书的话「希望它来，希望它留，希望它再来，这是人类历史的努力方向」，当全民要向着中华民族伟大复兴目标进发，无疑，寻问林则徐一生的故事，俨然成为今天乃至往后的动力源流之一。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

本文标题原为〈历史人物故事的寻问〉。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

