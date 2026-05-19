《香港古道行乐》石块叠砌的生活历史｜开卷乐

资深行山专家兼摄影师、人称「标叔叔」的郭志标，半世纪以来在山林寻幽探秘。他通过《香港古道行乐》等多部著作，记录一些拥有历史故事的隐秘道路，为香港本土文化留下纪录。

古道闲谈

郭志标通过与乌蛟腾村民王华交流，揭示了该村往沙头角区的谷埔村有新旧路之别：被称为「妈腾古道」的是新路；旧路山势较险峻倾斜，现已鲜有人踪。（资料图片）

香港古道是指乡间具有逾百年历史的石砌道路。以往在村与村之间，不管是为了交际往来还是买卖，都得从自然界中开垦出连接之路。耕畜渔樵、婚姻嫁娶、传递书信、投墟买卖、保卫家园、福音传道……由一块块石头搭建的桥梁通道，便是当年肩负起诸多人事活动的交通枢纽。

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古道选用石头建材，因石路稳固耐用，能就地取材，且方便当年赤脚或穿草鞋的百姓在雨天行走，避免泥泞打滑。然而，昔日古道有的因城市发展被改建为公路，有的则因人口迁移而隐没于荒草中。现今保存下来的古道，大多已转型为郊游径或远足径。

这些为了生计和社群互动而生的道路，本没有既定名字，为了表示其位置，道路通常以所处的地方命名。例如莲麻坑的竹山坳古道，「竹山坳」是当地村民世代沿用的地名，不熟悉该地的游人鲜少知晓。

若道路远长，则改用复合地名方法，取两个地名的首字，串连成一个令人一看便知起点与终点的名称，例如由元朗往荃湾，便是元荃古道；又或是凤园连接马尾下，称为凤马古道。

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新界东北古道群（如八仙岭、吊灯笼等）是行山者必访地区。郭志标通过与乌蛟腾村民王华交流，揭示了该村往沙头角区的谷埔村有新旧路之别：被称为「妈腾古道」的是新路；旧路山势较险峻倾斜，现已鲜有人踪。

有些历史事件因缺乏纪录而难以考究全貌，生者的见证是沙漏下的一手史料，古道亦然，它仍在那里时，静候着寻求者在其被湮没前，来探索它的故事。

时移世易，石头小径也敌不过岁月侵蚀，然而古道的价值在于承载着旧日的风土人情、乡村生活和地方典故，记录了香港重要的历史。

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