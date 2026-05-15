尹淑芬 - 金陵研学促交流童心 共筑家国情｜教评心思

中华基督教会何福堂小学30余名师生，于4月远赴六朝古都南京，开启了一场兼具文化底蕴、友谊交流的学习交流之旅。此次行程满载收获，师生们行走金陵大地，感悟中华文脉，联结两地情谊，在实践体验中拓宽视野，圆满完成了这场意义非凡的研学之行。

搭建两地青少年交流

中华基督教会何福堂小学30余名师生，于4月远赴六朝古都南京，开启了一场兼具文化底蕴、友谊交流的学习交流之旅。（作者提供）

南京交流之旅顺利开展，离不开各界的鼎力支持与暖心相助。我们由衷感谢南京市委统战部、玄武区委统战部、南京市教育局、鼓楼医院、江苏香港文化促进会的贵宾式热情招待，协助我校师生交流的行程；更要感谢我校校友会主席、南京市政协常委谭秉智全力牵线搭桥、慷慨赞助；同时感谢屯门区多位区议员同行支持，助力交流活动圆满推进。

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研学首日，师生们满怀憧憬抵达南京后，走进德基艺术博物馆，感受艺术与科技交融的独特魅力。同学们借助互动科技穿越古今，沉浸式领略古代金陵风华，更以童真姿态致敬艺术经典，在艺术薰陶中提升审美素养。

此次研学的核心亮点，是我校与南京银城小学正式缔结为姊妹学校，开启两地教育交流新篇章。两校学子共同朗诵经典诗词，铿锵有力的《少年中国说》响彻校园，尽显朝气与家国情怀。课堂内外，两地学子畅谈生活、分享心得，纯真的友谊跨越地域，成为研学途中最温暖的风景。

行程中，同学们不畏风雨、砥砺前行。雨中携手攀登阅江楼，以坚韧毅力完成；走进科举博物馆，品读古代学子求学之路，感悟勤学奋进的传统品德；探访南京航空航天大学，近距离接触航空科技，在心中种下科技强国的梦想；漫步牛首山、金陵小城，感受南京深厚的历史文化与古韵风情；最后走进南京总统府，在历史遗迹中深化对祖国历史的认知，让课本知识变得鲜活立体。

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返程途中，面对航班延误的小插曲，同学们沉着自律、互相照应，用良好素养展现了何小学子的成长与蜕变。带着满满的知识、友谊与感动，师生们平安返港，为研学之旅画上圆满句号。

短短4天的金陵之行，是一次文化交流之旅，也是一场友谊联结之旅，更是一堂生动的成长教育课。作为校长，我欣喜于同学们在行走中感悟中华文化魅力，在交流中增进两地情谊，在历练中学会独立与担当。未来，我校将持续搭建两地青少年交流平台，引领学子传承中华优秀传统文化，厚植家国情怀，协助孩子成为有担当的新时代少年。

文：尹淑芬

作者为中华基督教会何福堂小学校长、教育评议会执委。

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