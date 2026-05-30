STEAM｜睇《寻秦记》学科学 破解「滴血验亲」千古迷思｜星岛教室

最近《寻秦记》电影版上映，电视台亦在深夜时段重播这部经典神剧。剧中从现代穿越回到战国时代的主角项少龙，凭着超强的「理科常识」和现代智慧解决不少难题，如秦国王子嬴政的血统受质疑，群臣要求「滴血验亲」，项少龙便暗中利用科学轻易操控血液相融相斥结果，令嬴政坐稳太子之位！究竟「滴血验亲」有没有科学根据？把血滴进水里，细胞会发生甚么奇妙变化？今天，就让我们一起拆解这场跨越千年的科学大骗局！

古代血缘验证法

滴血验亲有没有科学根据？

在没有显微镜、没有高科技，更不懂甚么是「DNA」的古代，古人对人体认识其实十分有限。不过，他们有一个很根深柢固的观念，叫做「血脉相连」。古人认为，既然小朋友是爸爸妈妈生出来的，大家的血液里一定藏着某种神奇的「联系密码」！

根据宋代的「法医学鼻祖」宋慈写的一本书籍《洗冤集录》中记载，古代主要有两种验证血缘关系的方法：

滴骨法：把活人的血滴在死者的骸骨上。如果血能渗进骨头里，就代表有血缘关系。

合血法：也就是古装剧最常见的「滴血验亲」。把两人的血，同时滴进一只装满清水的碗里。如果两滴血在水里完美融合在一起，就是亲生骨肉；如果它们互相排斥，凝结成两个独立分开的血滴，就代表没有血缘关系。

听起来好像很有道理吧？可是古人对这套方法深信不疑呢！但如果我们把这套方法搬到现代的科学实验室进行测试，出来的结果绝对会让古人崩溃大叫！

「红血球」作祟

如果想拆解滴血验亲，就要先了解血液的特性。示意图

要破解这个迷思，我们首先要认识血液。如果用显微镜放大来看，血液里充满了无数粒像红色小扁豆一样的东西，我们称之为「红血球」。你可以把红血球想像成一个个装着微咸水分和红色颜料的「小水球」。

古人「滴血验亲」，通常是把血滴进一碗清水中。这时候，奇妙的物理现象就发生了！因为红血球里是微咸的，而外面的清水没有盐分，便会发生「渗透作用」。水分子会从低浓度溶液（清水）流向高浓度溶液（红血球内部），于是水分子便会疯狂地从四方八面涌入红血球里。

结果怎样？红血球就像一个不断被充水的水球，最后承受不住压力，「砰」一声撑破了！内里的红色物质流出来，把整碗水染成红色。也就是说，无论你是亲生父子，还是两个完全不认识的陌生人，只要把血滴进清水里，所有人的红血球都会破裂并混在一起，血液相融，根本无法证明两人之间是否存在血缘关系。

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「加料」大骗局

聪明的你可能会问：「既然在清水中血液一定会相融，那为甚么古代还会有『滴血不相融』的案例呢？」其实，这全是因为「水质」和「人为作弊」！古代没有纯净水，平时用的井水含大量矿物质，本身就容易令血液产生沉淀。更可怕的是，有心人还会在水里偷偷「加料」来操控结果。

在《寻秦记》和内地另一部经典剧集《甄嬛传》中，主角们都遇过这种化学骗局。只要在水里加入不同粉末，就能像变魔术一样改变结果：

血「相融」︰加入明矾

明矾就像一种超级胶水，只要加进水里，不管两人有没有血缘关系，血液都会快速黏合在一起，看似「完美交融」。

血「不相融」︰加入醋酸

血液一旦遇到酸性物质，就像《寻秦记》中加入了醋酸，就会立刻结成硬块并沉淀下来。这样一来，本应相融的血也会变成互相排斥的血块。

事实上，在清代成书的《律例馆校正洗冤录》便有就「滴血验亲」一说作更正，「但生血见盐醋则无不凝者；故有以盐醋先擦器皿，作奸蒙混。凡验滴血时，先将所用之器当面洗净，或于店舖特取新器，则其奸自破矣。」

由此可见，随着时间的推移及民间智慧的发展，古人亦找到「滴血验亲」的局限性。时至今天，科学更使我们明白到古人以为血液相融是「血脉相连」，实际上只是受水质影响的化学魔术，这套古代法证技术根本是不准确的伪科学！

科学求真精神

DNA是可靠的验亲方式。示意图

古代因为缺乏科学知识，才会发明出「滴血验亲」这种方法。到了现代，我们有了准确的「DNA测试」，就像比对每个人独一无二的遗传条码一样，这才是真正科学的验亲方法！

《寻秦记》的故事告诉我们：眼见不一定为实。学习STEAM最重要的，就是保持好奇心，用科学知识去寻找真相。下次在电视看到古人又要「滴血验亲」时，你就可以自豪地跟家人说：「哈哈，那是假的，这只是一场细胞、水质和化学物质的魔术！」

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小思考，大智慧

既然「滴血验亲」不可靠，你知道现代法证专家是用甚么科学方法来准确验证亲子关系吗？除了抽血，还可以从我们身体的哪里收集样本？ 文章提到，红血球放进「清水」里会因为「渗透作用」而吸水胀破。试回想一下，当我们在医院「吊盐水」（静脉滴注）时，为甚么医生使用的是含有特定盐分的「生理盐水」，而不是把纯净的蒸馏水直接输入我们的血管里呢？

参考答案

现代科学家会使用「DNA鉴定技术」。DNA就像每个人独一无二的遗传条码。除了抽血，我们还可以透过收集口腔内侧的细胞（用棉花棒轻轻刮一刮）、带有毛囊的头发，甚至口水来提取DNA，准确率高达99.99%！ 如果医生把纯水直接注入血管，由于红血球内部的浓度远高于纯水，水分就会大量涌入红血球，最终令红血球承受不住水压而胀破，造成生命危险。因此，医生必须使用「生理盐水」。这是因为生理盐水的浓度与我们人体细胞内的浓度一致（等渗溶液）。在这种状态下，红血球内外的水分进出会保持稳定的平衡，安全地在血管中运作。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：香港道教联合会圆玄学院第三中学STEAM统筹主任陈恩鸿

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