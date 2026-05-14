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陈卓禧 - 在AI走进古朴校园时｜卓言絮语

知识转移
更新时间：19:30 2026-05-14 HKT
发布时间：19:30 2026-05-14 HKT

在上水金钱村，一个乡土味的地方的一座古朴的小学校舍，引进了宇树科技机械狗，学生由学习基础编程控制机械狗行走，再升阶引入AI训练机械狗识别语音指令和模拟环境探索。「童游集古村」活动，既有传统文化的面粉公仔和反雕拓印，也有无人机操控、VR漫游古村和AI体验区。一间学校，反映出特区政府的数字教育政策正在香港中小学陆续开花。

世界数字教育大会

在上水金钱村，一个乡土味的地方的一座古朴的小学校舍，引进了宇树科技机械狗，学生由学习基础编程控制机械狗行走，再升阶引入AI训练机械狗识别语音指令和模拟环境探索。（资料图片）
在上水金钱村，一个乡土味的地方的一座古朴的小学校舍，引进了宇树科技机械狗，学生由学习基础编程控制机械狗行走，再升阶引入AI训练机械狗识别语音指令和模拟环境探索。（资料图片）

「2026世界数字教育大会」正好就于本周一至三在杭州举行。本届主题是「人工智能+教育：变革、发展、治理」，期间发表的《全球数字教育发展指数（2026）》，首次把「超越人工智能的思维能力培养」纳入，突出AI教育目标不止于培养会使用AI的工具人，而是能驾驭AI和超越AI的创新型人才。

延伸阅读：陈卓禧 - 密码写在「热诚」之中｜卓言絮语

本届大会还在构建可落地的AI教育生态方面推出4项操作性成果：一、中国智慧教育公共服务平台全面升级；二、发布全球首个《人工智能教育伦理：参考框架》；三、发布世界数字教育创新十大案例；四、发布《人工智能教育应用系统》和《人工智能赋能智慧校园基本要素》两项世界数字教育联盟标准。

智慧机械狗是具身智能的一种，把人工智能从虚拟世界带进物理世界。华为创办人任正非认为，人工智能的最大价值是解决真问题。半年前在上海与一群全球顶尖程序员对谈时，他算了一笔帐，运用AI把高炉炼铁效率提高1%，以中国年产10亿吨钢计算，价值巨大；把洗煤精度提高0.1%，对40亿吨煤炭产量的我国来说，就是一笔真金白银。「AI发明顶多成就一间IT公司，应用却能强大一个国家。」

延伸阅读：陈卓禧 - 企业急了 高等教育怎么办？｜卓言絮语

他认为，AI在IT公司对人类的贡献只有2%，在产业上的贡献会达98%，华为将聚焦在工农业、科技产业和民生领域上的实际应用。香港的AI热度正在急速升温，而国家和企业已进一步把AI落地做深做实，着力生态和系统建设，以务实之心，拥抱人工智能时代。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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