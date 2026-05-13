校园艺术大使2026｜细腻笔触画出强大生命力 4位校园艺术大使从观察到创作的成长旅程

（lead）孩子笔下，藏着一个比现实更缤纷的世界，一朵花、一束阳光、一只窗外的鸟，都能成为笔下的主角。由香港艺术发展局主办的「校园艺术大使计划」踏入第18个年头，至今已有超过19,000位中小学及特殊学校学生参与。今届以「聚合．艺想」为主题，鼓励学生在艺术中探索无限可能。今期四位校园艺术大使，分享了他们从观察到创作的奇妙旅程 —— 有人为一朵菊花注入坚毅的灵魂，有人在花展的阳光下与色彩嬉戏，有人追随雀鸟的踪迹画下生命的灵动，也有人透过石膏像的胡须与线条，磨练出一双更敏锐的眼睛。每一幅画，都是一次与自己、与世界对话的印记。让我们一同走进他们的艺术天地，感受那份最纯粹的创作快乐。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：梁康悦 圣士提反女子中学附属小学（小五）

梁康悦同学的荷马石膏像素描作品。

我近期创作了一件铅笔素描作品──荷马石膏像。这是一项基础的人像素描练习，也是提升我人像素描能力的重要训练。

绘制荷马石膏像充满挑战，其中最大的挑战在于荷马像浓密又卷曲的胡子，胡子与头发自然接连，整体形体结构相当复杂。因此，在正式动笔之前，我需要仔细观察和分析其造型结构，为绘画作好准备。

起稿时，我先掌握主要形体，特别留意比例关系──尤其是头部的大小。然后，我才逐步深入刻画面部、头发及底座等细节。在过程中，我不时提醒自己避免过度拘泥细节，而忽略整体的结构与关系。因此，我需要反复检视局部与整体是否平衡，并不断作出调整，使画面更为和谐。

总括来说，这次绘制荷马石膏像的经验，不但加深了我对整体观念、明暗对比及空间关系的理解，也训练了我在人像素描方面的技巧，为日后进一步学习打下稳固的基础。

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2) 艺术大使：苏柏晴 天主教圣华学校（小五）

苏柏晴同学在花展写生活动中描绘花卉画作。

去年，我跟随学校参加了一场盛大的花展写生比赛。那是我第一次在户外花园中，正式拿起画具对着盛放的真花创作，心情既紧张又雀跃。阳光洒落在展区，整个花园就像一幅巨大的调色盘，玫瑰、郁金香、向日葵竞相绽放，色彩层层叠叠，空气中弥漫着清新的花香与泥土气息，令人不禁深深吸一口气。



我选择了一丛娇艳的牡丹作为描绘对象。牡丹的花瓣丰满而重叠，颜色从深红渐变到粉嫩的边缘，看起来华贵而动人。我先用铅笔轻柔地勾画出粗壮的花茎和宽大的叶片，再耐心捕捉每一片花瓣的弧度和层次。有些花瓣被阳光照亮，有些藏在阴影里，我努力把这些光影变化一一记录在画纸上。



上色时，我选用了水彩颜料。先用大笔刷铺上淡色的底层，让颜色自然晕染，营造出柔和的过渡，再用细笔加强深色部分，增强花瓣的立体感。至于绿叶的用色方面，我将蓝绿和黄绿混合，尝试呈现叶脉的纹理和光线的折射。过程中，水彩不小心晕开，边缘也有些许颜料渗出，虽然看起来不太工整，但这些意外的痕迹反而为画面增添了一份生动的自然感。



比赛时间过得飞快，呈交画作时，我的手还沾满颜料。虽然最后未能获得名次，但那个下午完全沉浸在大自然与色彩中的感觉，至今仍是我最珍贵的回忆。这次写生经验不但让我更懂得观察花朵的细微之美，也体会到艺术创作的自由与快乐。每当看见牡丹绽放，我都会想起那天的阳光，以及画纸上的斑斓的色彩。

3) 艺术大使：陈心柔 香港教育大学赛马会小学（小四）

陈心柔同学描绘雀鸟姿态与神韵的画作。

我很喜欢透过绘画寻找乐趣。因为完成一幅悦目的画作时所带来的满足感，是只有艺术创作能给予我的。



我家住在新界区，平日在家附近的公园或校园见到不同种类的雀鸟，例如麻雀、珠颈斑鸠、鸽子、鹭鸟等，有时甚至会见到雄壮的鹰展翅飞翔。牠们的动态、外形、色彩斑斓的羽毛都深深吸引着我。为了更深入认识这些鸟类，我嚷着妈妈给我买《香港雀鸟图鉴》，发现原来在香港这个小小的地方，竟然栖息着这么多不同品种的鸟类，每一品种都各有特色，令我大开眼界。



我开始思考，若能把自己喜欢的雀鸟用画笔描绘出来，该是多么美好的事情。于是，我向老师请教，学习如何把鸟类的美态栩栩如生地呈现出来。我明白到创作的第一步来自细心的观察。无论是羽毛的层次、颜色的变化，还是雀鸟的眼神和动态，都要细心观察。除了实地观察，我也会透过阅读图书和在网络上搜寻图片，细心留意雀鸟的形态与细节，让自己更有准备地下笔。



绘画雀鸟时，需要特别留意细节，例如羽毛在不同光线下所呈现的颜色和光暗的变化。同时，雀鸟的眼睛亦十分重要，因为对体型较小的雀鸟而言，眼睛往往是整个画面的焦点，若能把眼睛描绘得生动有神，画作自然更具生命力。要把雀鸟画得好，也需应用到不同的绘画技巧。下笔时必须用心专注，一丝不苟地处理每个细节。虽然过程并不容易，但我依然非常享受绘画创作的过程，每当发现自己有所进步，掌握到新的绘画技巧时，那份满足感真是不可言喻啊！

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4) 艺术大使：莫文恩 凤溪廖润琛纪念学校（小五）

莫文恩同学与她的画作。

有一天上视艺课，老师请我们画一朵象征坚强的菊花。这是我第一次如此仔细观察它，细长的花瓣层层叠叠地拥抱在一起，结构复杂，我觉得十分困难。

刚动笔时，我总是担心画得不够神似，手心不知不觉冒出汗来。看着纸上歪歪扭扭的线条，我心里感到一阵挫折，甚至怀疑自己是否没有艺术细胞。就在这时，老师走到我的身旁，轻声对我说：「艺术不是打印机，画出你感觉到的生命力才是最重要的。」这句话仿佛一阵暖流，让我紧绷的心情慢慢放松了下来。

我闭上眼睛，想像菊花在寒风中依然挺直腰杆、坚毅不屈的模样。再次拿起笔时，我的动作变得大胆起来。我用明亮的黄色铺满花瓣，再用深绿色勾画出锯齿状的叶子，让整朵菊花显得充满力量。

当画作完成的那一刻，我心里涌起一股前所未有的满足感。这次画菊花的经历，让我深深感受到，艺术不只是色彩的堆叠，更是一种心情的释放。每当我沉浸在画画的世界中，原本烦躁的心就会变得安静下来。

我发现，只要敢于下笔，每个人都能在艺术的世界中，找到属于自己的那一片乐土。

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