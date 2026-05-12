何汉权 - 威海一天精要行｜教育现场

上周，教育评议会与国史教育中心（香港）合作，组织包含国史、国情及国安的三日两夜「精要行」，前赴山东威海，参团人数少，行程时间极短，因香港与深圳都未有直航机到威海，要先往青岛胶东机场，再转乘3个半小时车程，才能到达威海，所以，实际只有一天参访时间。幸得威海统战部的积极支持与精心安排，宝贵的一天，参加者收获满满。在大家工作忙碌、难以抽空的情况下，「精要行」聚焦的模式值得开拓，走马仍然能看花。

三日两夜「精要行」

下午参访密集，先后获山东大学威海校区领导们亲身接待，再看校史馆，离校时看到校门前宽敞的草坪上有「为天下储人才，为国家图富强」石牌，蔚蓝天空下，见证这间名牌大学代代育才的信仰与力量。（新华社图片）

早上8时30分至晚上8时30分的一天行程简要如下：早上先赴刘公岛，参看中国甲午战争博物馆，入口处展示梁启超的名言：「唤起吾国四千年之大梦，实自甲午一役始也」，加上刘公岛码头的石刻：「记下来，1950年3月17日，海军司令员肖劲光坐渔船视察刘公岛」，两段扼要语录，说尽了西方列强连日本在内的百年贪婪的侵略，至新中国艰辛建国的苦路。历史前行，中华民族全民奋斗，乘风破浪，过完一关又一关，终有今天的综合国力，国产的航空母舰一艘一艘出产，巡弋蓝天碧海，要保家卫国，更要联系航太与陆地的庞大军力，向全球展现世界和平的稳定力量。

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「今天世界由美国带动西方团伙连日本，由此掀起的战争，混乱与焦虑不安，是日甚一日，而东方的中国，是明显这边风光独好，甚且俨然成为世界和平的希望所企。」这是世界政治的评论员，越来越趋向一致的看法。但看甲午战争博物馆承载的沉重而警世的内容，在欣见今天祖国风光独好的同时，全国上下必要有续句，那就是「居安思危，自强不息」。

下午参访密集，先后获山东大学威海校区领导们亲身接待，再看校史馆，离校时看到校门前宽敞的草坪上有「为天下储人才，为国家图富强」石牌，蔚蓝天空下，见证这间名牌大学代代育才的信仰与力量。接着参访山东大学空间科学与技术学院暨威海天文台，有机会用超级望远镜窥看「太阳红」，实属难得。山东大学的文理兼备，看得出，感受得到。

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随后到「民俗文化村」，欣赏精彩绝伦的非遗手绘倒划工艺。然后到正在修葺的英国前领事馆旧址观看，联想到骆克（香港骆克道是为纪念他而命名）曾在这英国租地管治多年，往事如烟，残阳已不残照。再看威海市的世界大企业「威高医疗仪器制造」，实在的生产数据，足见这城为民谋福祉并贡献国家的意志与魄力，让人尊敬。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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