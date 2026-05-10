郑家宝 - 跨越阅读界限 活出正向人生︱教评心思

在资讯科技如洪流般席卷而来的今天，教育工作者常面临一个深刻的课题：在碎片化信息与短影音泛滥的年代，阅读的价值应如何重新定义？对我而言，阅读绝非单纯的文字解码，而是一场关于灵魂的深度对话，更是形塑学生品德与价值观的「超能力」。

蒙小阅读日

看着老师与学生们纷纷化身为心目中的英雄与角色：有充满勇气的《哈利波特》人物，也有坚毅寻梦的《绿野仙踪》桃乐丝。在「活现书中人物选举」中，孩子们展现的洞察力令我惊喜。（作者提供）

早前，蒙黄花沃纪念小学举办了「蒙小阅读日」。这不仅是一项年度盛事，更是落实学校本年度关注事项——「涵育品德价值，活出正向人生」的重要一环。我们深信，若能让孩子在欢愉的氛围中与经典相遇，书本就不再是枯燥的纸张，而是指引人生的明灯。

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当天清晨，校园仿佛化作文学与童话的交汇点。看着老师与学生们纷纷化身为心目中的英雄与角色：有充满勇气的《哈利波特》人物，也有坚毅寻梦的《绿野仙踪》桃乐丝。在「活现书中人物选举」中，孩子们展现的洞察力令我惊喜。扮演「孙悟空」的同学谈论忠诚，化身「狐狸阿力」的则感悟机智与坚毅；这些抽象的品德特质，通过沉浸式的角色扮演，变得可感、可学、可实践。

为了进一步激发兴趣，礼堂上演英语话剧《Reading is Fun》，讲述主角闯入童话世界对抗黑暗巫师的冒险故事，潜移默化地传递永不言弃的正向信念。午后的时光同样精彩，科技与文学结合，高年级学生利用AI工具生成故事插图，让阅读跨越时空，与未来的素养接轨。

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看到孩子们穿梭在由家长义工设计的「火眼金睛」摊位游戏中，在欢笑中学习明辨是非；听到他们在活动后分享，说原本以为「枯燥」的阅读原来如此充满生命力，这正是教育最动人之处。

翻开书本，不止看见故事，更在角色中寻找勇敢、坚毅与乐观的种子。笔者衷心期盼每一位蒙小学生，都能拥有这份阅读的「超能力」，在未来面对挑战时，能带着书本赋予的智慧与正向价值，自信地活出精彩人生。

文：郑家宝

作者为中华基督教会蒙黄花沃纪念小学校长、教育评议会副主席。

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