张锦芳 - 热情长辈习惯拍臀部 孩子有样学样 家长应如何劝阻？｜护苗信箱

张教授：

我的儿子3岁，每当长辈见到他，都会很热情地抱起他，亲他的脸，有时更会轻拍他的臀部。最近我发现儿子经常拍自己的臀部，我猜想是模仿长辈行为，我不知道如何甚至应否改正儿子的行为，更令我困扰的是如何请长辈不要再拍儿子的臀部。

关太

孩子会模仿长辈的行为。示意图

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张教授答：

长辈疼爱小孩子而有亲暱的动作，而小孩子「有样学样」乃是正常的事，并不一定有其他的意义。不过，3岁孩子开始对性别和性形成概念，拍打臀部应该适可而止，你亦可考虑以下几方面：

了解行为：让儿子知道「抱他、亲他、轻拍他」可能是大人表达亲暱的方式，但如果他不喜欢这种接触，可以选择拒绝并告诉妈妈。同时，解释给他听，经常拍打自己的臀部是不合适的，应该好好珍惜自己的身体，不应该伤害自己或让别人随意碰触。你可以引导他用其他方式来表达情绪，例如拍手、击掌，或用其他身体动作来表达自己。 与长辈沟通：考虑到孩子未来的成长，你可以请长辈停止拍儿子的臀部，以避免他误以为拍打别人的臀部或让人拍打自己的臀部是正常的行为。你可以建议长辈用其他的互动方式，譬如轻轻拥抱、牵手或轻拍肩膀，这样既能保持亲密感，又不会让孩子感到困惑。 拍打意图：注意长辈拍打儿子臀部的行为，如果发现有人有不当意图，作为母亲有责任保护孩子，及早采取防范措施。同时，向孩子灌输正确的自我保护知识，例如不应随便让人碰触自己的身体，若有疑虑应与妈妈分享。

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最重要的是，要保持冷静和耐心，因为改变行为需要时间。同时，与长辈建立良好的沟通渠道，让他们理解你的想法和担忧，也是非常重要的。这样不仅能保护你的孩子，也能增进家庭成员之间的理解和支持。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

本文标题原为〈向长辈解释保护孩子的重要性〉。

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