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校园艺术大使2026｜台上一分钟 台下十年功 4位校园艺术大使的舞台成长记

知识转移
更新时间：08:30 2026-04-29 HKT
发布时间：08:30 2026-04-29 HKT

你的孩子是否喜欢在家中对着镜子唱歌、扮鬼扮马讲故事？也许他们心中早藏着一个舞台梦。由香港艺术发展局主办的「校园艺术大使计划」踏入第18年，累计委任超过19,000名中、小学及特殊学校学生，鼓励他们走出课室，在艺术中探索自我、分享快乐。

以下四位校园艺术大使，透过音乐剧、学校戏剧节等演出，不只学演戏，更学懂坚持、合作与自信。从排练的汗水到谢幕的掌声，一起听听他们在舞台上成长的真实心声。

3月至5月期间，《阳光校园》将陆续刊登新一届校园艺术大使过往的艺术体验与感悟，分享他们在艺术旅途上的收获与精彩瞬间。计划详情：>>按此<<

1) 艺术大使：赖睿妍 嘉诺撒圣家学校（九龙塘）（小六）

赖睿妍同学于音乐剧《一束光——高锟的记忆》饰演高锟教授的童年。
赖睿妍同学于音乐剧《一束光——高锟的记忆》饰演高锟教授的童年。

最近，我有幸参演了一出音乐剧《一束光——高锟的记忆》，在剧中饰演高锟教授的童年，以及他的儿子高明澄。透过这次演出，我不但更深入认识了高锟教授的一生成就，也大大丰富了我对艺术表演的理解。 

这出音乐剧运用了很多崭新的灯光特效，配合着演员的舞蹈和舞台排位，令整个演出层次分明，效果十分震撼，让我深刻体会到舞台艺术结合科技所带来的魅力。 

在长达七个月的彩排期间，我有机会与不同台前幕后的专业剧团及演员合作，从中学习到宝贵的团队精神。由剧团遴选、围读剧本、学习唱歌、排戏、排舞、串排、到最后的正式演出，每一个阶段都需要高度的专注与努力。 

两个半小时的表演背后，承载着很多人的心血与付出，正正体现了「台上一分钟，台下十年功」的道理。能够在短短数小时内，透过故事与音乐，把讯息和情感传递给观众，这便是音乐剧所蕴含的独特魔力！

延伸阅读：校园艺术大使2026｜黏土、陶艺、模型 4位校园艺术大使用双手说故事

2) 艺术大使：陈颂澄 圣母无玷圣心学校（小六）

陈颂澄同学投入演出的精彩一刻。
陈颂澄同学投入演出的精彩一刻。

在2025年，我参与了香港学校戏剧节，演出的剧目名为《有礼第一楼》。在剧中，我饰演一位因被老鼠吓到而变得无礼的女孩——小花。透过这个角色，我不但学会了如何以不同的性格去演绎不同的角色，更深刻体会到合作精神、随机应变和待人有礼的重要性。 

我们的演出获得评判和教育局的肯定，分别被选中参与公开演出及大型汇演《璀璨艺汇2025》。透过这两次的演出，我更深入认识到大型表演的运作方式。除了同学之间的合作，我们还需要配合不同单位的时间安排、舞台场景的转换等，这些都是宝贵的学习经验。 

在公开演出时，观众席上多了很多陌生的脸孔，但我仍能充满信心地完成演出，这让我明白到自信是演员必须具备的重要特质。在老师的带领下，我们进行了充足的排练，加上同学之间的默契，令我能适应不同的演出场地，顺利呈现角色，信心亦因此大大提升。 

戏剧带领我与观众分享不同的情绪和故事，也让我在排练过程中培养出坚毅的意志。这次戏剧体验是一趟丰富而难忘的学习经历。

3) 艺术大使：刘君谦 长沙湾天主教小学（小六）

刘君谦同学在香港学校戏剧节的演出。
刘君谦同学在香港学校戏剧节的演出。

回顾2025年，最令我最难忘的经历，莫过于参加香港学校戏剧节。为了备战比赛，我和同学们经历了密集的排练，以及背诵大量台词的挑战。过程虽然辛苦，但我非常享受当中的每一刻。 

从老师为我们选角、围读剧本开始，到与同学一起排练站位、设计动作，以及反复调整表情和语气，每个环节都是一次宝贵的学习。我们经常聚在一起，讨论如何演绎每一幕。在老师细心的指导和建议下，我们不断尝试和练习，逐渐找到了最合适的表演方式。这不但提升了我们的演技，也加深了彼此之间的默契。 

比赛当天，我努力压下紧张的情绪，专注地把平日排练的成果呈现在舞台上，并不断提醒自己：「只要还没步入侧幕，演出就仍在继续。」比赛结束后，评审特别提到我「直到离场那一刻都保持投入」，这番评语令我如释重负，也给了我莫大的鼓舞，感觉一切辛苦都没有白费。更令我感动的是，整个团队能够团结一致，为同一个目标全心全意地努力。 

这次经历让我更加热爱戏剧表演，也启发了我日后继续勇于尝试和挑战自己。我希望未来能继续参与不同的演出，演绎更多角色，发掘自己更多的可能性。

延伸阅读：校园艺术大使2026｜小小音乐家 闪耀大舞台 4位校园艺术大使的动人乐章

4) 艺术大使：黄昳晴 圣保禄天主教小学（小四）

黄昳晴同学参演舞台剧《圣诞老人玩转圣诞假》。
黄昳晴同学参演舞台剧《圣诞老人玩转圣诞假》。

铃铃铃，铃铃铃……久违了的圣诞歌声再次响起，不禁让我想起一年前参与的一出舞台剧——《圣诞老人玩转圣诞假》。 
 
我们由十月开始投入排练，内容包括围读剧本、唱歌及跳舞。排练初期，我面对不少挑战。首先，我没有舞蹈基础，学习舞步时总是跟不上节奏。其次，在剧团中我并没有来自同校的同伴。面对来自「五湖四海」的小演员，起初我感到非常紧张，不知怎样与他们交流。除此之外，排练时间十分长，在星期六、日也要排练，有时甚至由下午二时一直排练至晚上十时，令我感到十分疲累。最令我难忘的是，踏入十二月，在完成「入台」彩排后的第二天，我竟然病倒了！ 
 
终于，到了十二月二十日，一连三天的公演在上环文娱中心举行。站在舞台上，看到台下座无虚席，我感到十分紧张。不过当我听到观众开怀的笑声、热烈的掌声和欢呼声时，便慢慢投入演出当中。我亦深刻体会到「台上一分钟，台下十年功」的道理，一切的努力和付出都是值得的。 
 
这次舞台剧的经历实在难能可贵，让我获益良多。首先，演出成功带来的满足感，令我明白到只要用心练习，就一定会有进步。其次，我学会了如何与人相处，与团员交流，从彼此身上学习，互相支持。最后，我亦学懂了如何妥善分配时间，在兼顾学业的同时参与排练。我十分珍惜这次宝贵的经验，希望日后再有机会参加同类型的表演活动。 

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