校园艺术大使2026｜台上一分钟 台下十年功 4位校园艺术大使的舞台成长记

在2025年，我参与了香港学校戏剧节，演出的剧目名为《有礼第一楼》。在剧中，我饰演一位因被老鼠吓到而变得无礼的女孩——小花。透过这个角色，我不但学会了如何以不同的性格去演绎不同的角色，更深刻体会到合作精神、随机应变和待人有礼的重要性。

我们的演出获得评判和教育局的肯定，分别被选中参与公开演出及大型汇演《璀璨艺汇2025》。透过这两次的演出，我更深入认识到大型表演的运作方式。除了同学之间的合作，我们还需要配合不同单位的时间安排、舞台场景的转换等，这些都是宝贵的学习经验。

在公开演出时，观众席上多了很多陌生的脸孔，但我仍能充满信心地完成演出，这让我明白到自信是演员必须具备的重要特质。在老师的带领下，我们进行了充足的排练，加上同学之间的默契，令我能适应不同的演出场地，顺利呈现角色，信心亦因此大大提升。

戏剧带领我与观众分享不同的情绪和故事，也让我在排练过程中培养出坚毅的意志。这次戏剧体验是一趟丰富而难忘的学习经历。

3) 艺术大使：刘君谦 长沙湾天主教小学（小六）

刘君谦同学在香港学校戏剧节的演出。

回顾2025年，最令我最难忘的经历，莫过于参加香港学校戏剧节。为了备战比赛，我和同学们经历了密集的排练，以及背诵大量台词的挑战。过程虽然辛苦，但我非常享受当中的每一刻。

从老师为我们选角、围读剧本开始，到与同学一起排练站位、设计动作，以及反复调整表情和语气，每个环节都是一次宝贵的学习。我们经常聚在一起，讨论如何演绎每一幕。在老师细心的指导和建议下，我们不断尝试和练习，逐渐找到了最合适的表演方式。这不但提升了我们的演技，也加深了彼此之间的默契。

比赛当天，我努力压下紧张的情绪，专注地把平日排练的成果呈现在舞台上，并不断提醒自己：「只要还没步入侧幕，演出就仍在继续。」比赛结束后，评审特别提到我「直到离场那一刻都保持投入」，这番评语令我如释重负，也给了我莫大的鼓舞，感觉一切辛苦都没有白费。更令我感动的是，整个团队能够团结一致，为同一个目标全心全意地努力。

这次经历让我更加热爱戏剧表演，也启发了我日后继续勇于尝试和挑战自己。我希望未来能继续参与不同的演出，演绎更多角色，发掘自己更多的可能性。

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4) 艺术大使：黄昳晴 圣保禄天主教小学（小四）

黄昳晴同学参演舞台剧《圣诞老人玩转圣诞假》。

铃铃铃，铃铃铃……久违了的圣诞歌声再次响起，不禁让我想起一年前参与的一出舞台剧——《圣诞老人玩转圣诞假》。



我们由十月开始投入排练，内容包括围读剧本、唱歌及跳舞。排练初期，我面对不少挑战。首先，我没有舞蹈基础，学习舞步时总是跟不上节奏。其次，在剧团中我并没有来自同校的同伴。面对来自「五湖四海」的小演员，起初我感到非常紧张，不知怎样与他们交流。除此之外，排练时间十分长，在星期六、日也要排练，有时甚至由下午二时一直排练至晚上十时，令我感到十分疲累。最令我难忘的是，踏入十二月，在完成「入台」彩排后的第二天，我竟然病倒了！



终于，到了十二月二十日，一连三天的公演在上环文娱中心举行。站在舞台上，看到台下座无虚席，我感到十分紧张。不过当我听到观众开怀的笑声、热烈的掌声和欢呼声时，便慢慢投入演出当中。我亦深刻体会到「台上一分钟，台下十年功」的道理，一切的努力和付出都是值得的。



这次舞台剧的经历实在难能可贵，让我获益良多。首先，演出成功带来的满足感，令我明白到只要用心练习，就一定会有进步。其次，我学会了如何与人相处，与团员交流，从彼此身上学习，互相支持。最后，我亦学懂了如何妥善分配时间，在兼顾学业的同时参与排练。我十分珍惜这次宝贵的经验，希望日后再有机会参加同类型的表演活动。

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