颠覆健康认知 重塑食物金字塔 「原型食物」有几重要？｜星岛教室

今年1 月，美国衞生与公众服务部（HHS）及农业部（USDA）联合发布了划时代的2025至2030年《美国膳食指南》，从根本上颠覆了过往「食物金字塔」的营养建议顺序。这次「历史性重置」是深远的政策改革，推崇返朴归真：建立以「原型食物」（Real Food）为基础的整体性饮食框架。此举标志着美国公共营养政策由过去偏重「主要营养素（碳水化合物、蛋白质、脂肪）比例」，转向「食物品质与加工程度」。

健康危机与旧指南局限

食物建议具体变革

新指南的出台，旨在应对美国日益严峻，且代价高昂的健康挑战。官方数据（https://realfood.gov）显示令人忧心的现象：高达5成美国成年人已处于糖尿病前期或确诊为糖尿病；超过7成的成年人至少罹患一种慢性疾病，而其治疗费用占美国约9成的医疗保健支出。另外，绝大多数慢性病与不良的饮食习惯、生活形态密不可分。饮食引发的健康问题造成巨大医疗与经济负担。

官方网站指，自1992年起沿用多年的「食物金字塔」，作为全球营养指标，但其局限性日益明显。该指标曾以「多样、适度、比例」作原则，建议以谷物为饮食基础（每日6至11份），并将脂肪与甜食置于金字塔顶端，建议「少量使用」。然而后续科学研究指出其潜在缺陷，例如：

碳水化合物模糊建议

过度强调碳水化合物的总量，却未能有效区分富含纤维的全谷物与易导致血糖剧烈波动的精制谷物，这可能在无形中鼓励人们过量摄取精制碳水化合物。

混淆脂肪好坏

将所有脂肪归为一类，建议「少量使用」，这样过度简化，忽视了「单元不饱和脂肪」与「多元不饱和脂肪」等健康脂肪对心血管的保护作用，与现代营养学强调脂肪品质背道而驰。

面对严峻的健康挑战与过时的健康指南，新指南目标明确：「从头开始，用标准的科学和常识重建正确的饮食标准」。

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「倒金字塔」倡原型食物

新指南的核心理念是「吃原型食物」（Eat Real Food），并将原型食物定义为「完整、营养密集且天然存在的食物」，如：原个水果、未加工的肉类、五谷，并将其重新置于健康饮食的重心。指南明确指出，「健康始于你的餐盘，而非药柜」。即健康饮食可以减少营养补充品及药物摄取，从仅关注卡路里与主要营养素摄入量的「营养素取向」，到重视「食物品质、来源与加工程度」的饮食哲学转变。



该理念的视觉呈现虽仍借用金字塔，但食物摄取比例与重点已与1992年的食物金字塔「倒置」。蛋白质、健康脂肪、蔬菜和水果共同置于更为显眼的位置，视觉上更有分量；而全谷物则分量减少，置于次要位置，视觉上的巨大反差，传递出强烈的饮食重点转变。

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科学基础与个人化

2025至2030年《美国膳食指南》以「现代营养科学」为本，为不同年龄、性别、活动水平及特殊健康状况（如孕妇、慢性病患者）提供量身定制的饮食建议，鼓励人们根据自身情况选择「适合自己的分量」，突破「群体指南」，成为「个人化策略」。例如孕妇须摄取较多燕麦、蛋黄、菠菜等富含叶酸的天然食物，促进宝宝脑部发展。

反思健康饮食习惯

这场「餐盘大革命」提倡原型食物、健康脂肪和高品质蛋白质，同时严厉警告加工食品与精制碳水化合物的祸害。新的「倒金字塔」饮食建议，代表了美国营养政策从过去概括分量及比例建议，转移关注「原型食物」，以及其品质、来源和营养密度。这一大胆的改革，旨在应对日益严重的健康危机，并重新将饮食定位为通往健康的基石。这份指南的影响力势必超越国界，引发全球对健康饮食的反思与讨论。

小思考，大智慧

2025至2030年新版饮食指南最核心、最关键的建议是甚么？ 如果饮食与慢性病高度相关，为何社会仍大量销售「超加工食品」？

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参考答案

「 吃原型食物」，也就是指完整、营养密集且加工程度最低的天然食物。 可能基于便利性、商业利益、个人选择自由、教育不足等原因，导致商家大量生产「超加工食品」。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：中华基督教会铭贤书院校长陈美仪

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