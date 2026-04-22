棉纺会中学 - AI 创史：从「传疑时代」到绘本创作的历史探究之旅︱学校投稿

人工智能（AI）已成为教育界不可逆转的新趋势。学生从「一指触控」的平板年代，跨入「一键生成」的 AI 时代；教育界也从初步探索引入，发展至各科全面应用的阶段。笔者与同侪一直思考，如何在中国历史科有效推动 AI 教学？我们希望寻找合适的切入点，既能善用科技，又要避免学生将 AI 生成的「答案」奉为圭臬。我们期望学生在学习过程中，因为 AI 的介入而由被动化为主动；将纯粹的「吸收」，转化为知识的「传播」，并成为管理及善用AI的主导者。让 AI 的融入不仅加速学习，更能激发学习的趣味与深层意义。

「AI 创史」教学设计与实践

绘本内的历史小知识。图片由作者提供

为提升教学成效并装备学生科技应用能力，一场历史结合科技与创意的教学探索于中一级试行，主题为传疑时代（尧、舜、禹时期）的政治制度（禅让制及世袭制）。

善用「传疑时代」的历史背景

尧、舜、禹时期并未开始文字记载，历史依靠口耳相传。正因缺乏真实记载，为学生「创作」提供广阔空间。课堂中，学生化身古代史官，为传疑时代编写历史绘本，以生动有趣的方式认识尧、舜、禹生平事迹，理解禅让制度背景与意义。

学生作品：大禹过家门而不入。图片由作者提供

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善用人工智能辅助探究

课堂突破中史科传统背诵史实的教学模式，引导学生主动运用人工智能工具查找历史资料，比较「禅让」与「世袭」的史料差异，判辨合适史料。老师先简介尧、舜、禹故事，与学生归纳其德行。随后引导学生运用人工智能工具查找史料，即时回馈，共同辨析「禅让」与「世袭」史料，借此与学生讨论如何评估 AI 输出的准确性、相关性及偏见，培养学生多角度思维，并训练学生辨别历史、引用资料能力。学生从被动接收转为主动建构历史知识，培养史料批判能力。

照顾学习多样性

老师与学生完成史料辨析后，再引导学生把史料输入生成式人工智能中，使较繁复的文字内容转化为图像，帮助不同程度的学生理解历史。运用AI图像生成功能，帮助语文能力较弱学生跨越文字理解障碍，以视觉化方式进入历史情境，让不同能力学生均能参与并贡献于小组创作。图像结合校本正向吉祥物──象征二十四个品格强项的正向猪，令历史内容结合品德教育，也提升学生的学习兴趣，让学生的历史思维能够以创意的方式表达。

学生输入历史资料，生成图片。图片由作者提供

建立应用AI的技能和态度

此外，学生透过Google Classroom与其他同学分享图片成果， 老师再引导全班讨论图像能否呈现人物的德行、哪些地方符合历史、哪些地方可以改进等，让同学思考如何加入个人创意和同理心，而非被动地接收图像。最后，老师引导学生反思运用AI生成图片的版权、原创性及人机合作的边界，让学生明白单纯输入指令进行生成，缺乏自己的想法并不能属于原创作品。运用AI时，自己的创意和参与是不可缺少的，借此培养学生自主及有效使用AI。

将历史故事融合价值教育。图片由作者提供

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融合价值教育元素

学生从历史人物生平事迹中，学习仁爱、责任、奉献等美德：从尧对待百姓的行为中，学习领袖应有的仁爱与关怀；从舜的事迹中，学习以德报怨、孝顺家人的品格；从大禹治水中，体会先贤克服困难、天下为公、为民奉献的决心和精神。配合校本正向教育，培养良好品格。结合校本吉祥物「正向猪」，融入二十四个性格强项理念（如坚毅、感恩、诚信、公义），让历史学习与品格培养有机结合，自然连系。

发展可持续校本教材

学生透过人工智能将尧、舜、禹故事生成图片，把抽象历史概念转化为具象视觉作品，教师与学生整合所有图片，加入思考点及文字，生成历史绘本。其后将由学生录制声音，制成有声图书，让学生产出可回馈教学的实质材料，学生的创作成果──历史绘本，不仅是课业，更成为可持续使用的校本教材，形成「学习—创作—回馈」良性循环，提升学习价值感与成就感，体现「学以致创」教学理念，实现学科知识、科技应用与品德教育三重整合。

结集中一学生生成图片的历史绘本。图片由作者提供

发现与反思

史料复杂性

由于传疑时代的史料多样且具争议性，学生难以辨别可信度。因此老师先提供指引问题及史料范例，引导学生聚焦关键资料；课堂上共同辨析不同史料的来源与可信度。

让学生成为驾驭科技的主人。图片由作者提供

人工智能使用能力差异

学生人工智能工具的熟悉程度不一。于是老师先在课堂上统一示范使用人工智能工具及方法，提供指令范例；分组时安排能力互补的组员，促进同侪以强带弱地学习。

图像生成与历史真实性的平衡

人工智能生成的图像可能偏离历史情境。引导学生在输入指令时加入历史元素，并在课堂上讨论图像的历史合理性，强化史料意识。

结语

人工智能在教学上的可能性无比宽广，从搜寻、整理资料到生成答案，涵盖文字、图片、动画、影片甚至编程等多元形式。现今的学生能轻易从 AI 中获取所需内容，然而，真正的考验在于：同学是否具备辨析资料真伪的能力？能否判断自己的指令是否清晰明确？又能否在海量且真假难辨的资讯中，理解其真实与价值？这正是教师在 AI 时代不可或缺的角色——引导学生建立批判性思维，让他们成为驾驭科技的主人，而非盲从的接收者。

文：棉纺会中学陆思敏、徐文超

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