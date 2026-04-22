林溢欣 - 我师故我在（上）｜中新学林

日本武士、大名在死前会写辞世诗，算是临终遗言。有时我会幻想自己创作这些俳句诗歌总结一生，而其中必然有感谢老师的文字。中文系本科3年、研究院两年，他们让一颗种子遇上适时合度的雨水，时隔多年，盘根交缠，依旧根深蒂固。

治学之严，一脉相传

那时候，太老师（老师的老师）刘殿爵教授年近九旬，寓居逸夫书院雅群楼，我们一众后学从老师口中得闻刘教授治学雅事。（图片来源：中大网站）

一系自有一系的典故。我在二年级下学期走到了学业上的分水岭——毕业论文研究古籍文献还是现代文学。记得那天在汤若望宿舍对出的草地来回踱步，沁凉的夜色，挣扎多时，才选定了古籍文献。

见了论文指导老师潘铭基教授，同时修读文献科目诸如《庄子》、《汉书》等等，那时候，太老师（老师的老师）刘殿爵教授年近九旬，寓居逸夫书院雅群楼，我们一众后学从老师口中得闻刘教授治学雅事。后来，我曾撰文研究中国避讳问题，刘教授〈秦讳初探〉一文于我启发甚深。至于刘教授于中西汉学界无人不晓的地位，更是我辈口耳相传的骄傲。

治学之严，一脉相传，有例可证。刘教授《论语》、《孟子》等英译本风行欧美，然而《中庸》简短，为何不予翻译？何志华教授曾于课上提到刘教授未有翻译《中庸》之意，只因《中庸》成书年代未明，如后于《荀子》，则必先译出《荀子》始能翻译前者，因此不敢草率。后来何教授、潘教授讲授《庄子》、《史记》等课，讲究版本之学，逐字校勘、排列比对，治学态度有迹可寻。

一般而言，学生如能沿老师治学范畴多加钻研，顺藤摸瓜，对老师、学生来说都有利无害，然而我的本科毕业论文研究敦煌出土典籍，题目颇新，老师不但没有反对，写毕之后还多予鼓励。后来我大胆将论文投稿至《九州学林》，老师也没有怪我过于急进，治学严、待人宽的态度使我毕生受用。

也许是我特别幸运吧。考进了研究院后，先后蒙张洪年教授、冯胜利教授指导硕士论文。逢星期二晚上3小时的课堂，张教授教了一年，第二年冯老师接任。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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