吴善挥 - 以师道立心：谈教育家精神的内涵｜学友智库

谈教育家精神，若只停留在呼喊口号，终究难以感动人心。在我看来，它更像6个坐标，指引教师日常教学行动：理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求。当教师心有大我、至诚报国，便能把教育视作服务人民、报效国家的志业；当教师言为士则、行为世范，便可明白以身作则的力量，往往胜过千言万语。

教师对学生有甚么责任？示意图

然而，教育家精神要在校园扎根，不能只靠个人燃烧，更需制度承托。

其一，我们要积极推动教师专业发展，尤其重视教育经验传承。许多好课堂、好方法，都是长年躬耕、勤学笃行所累积出来；通过师徒制、共同备课、同侪观课、公开课演示，把「求是创新」化为可学、可做、可延续的专业素养，也让新教师能更快掌握因材施教、启智润心的门道，全面提升教学品质。

其二，社会要大力褒扬教育有心人，分享他们的感人故事。仁爱之心往往不喧哗：为一个经常迟到的孩子找出背后原因；为一个没有自信的孩子建构成功的舞台；为一个考试失利后崩溃的孩子，说一句「我陪你重新来」。这些时刻没有掌声，却把孩子从「我不行」拉回「我还可以」。当社会愿意肯定这些微光，教师便会贡献更多，学生也会学懂感恩师长。

其三，教育局可设置专家教师职衔，鼓励教师对教育事业有所担当。职衔不止是一枚徽章，更是一份托付：带领课程改革、支援青年教师、推动教育创新、回应学生多元需要。如此，教师「以文化人」、「胸怀天下」的弘道追求才能具体化，并在教育界中长成新气象。

教育家精神，终究要落在每天：把孩子放在心上，把专业放在手上，把使命放在肩上。当传承得以延续、有心人被看见、担当者被托付，教育家精神便会在校园发光发亮，而我们所爱的孩子也能在这份光里茁壮成长。

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本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学中国语文科教师。

文：吴善挥

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