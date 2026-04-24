梁康民 - 培养自主孩子 拒绝子女做「妈宝」｜家长教室

在日常对话中，「妈宝」这个词常被称为笑料。其实它反映出不少家庭教育上潜藏的问题。很多父母对子女过度溺爱，希望给孩子最好的照顾，却在不知不觉间让孩子习惯依赖、失去独立。这样的爱，看似体贴，却可能成为子女成长路上的绊脚石。

授人以鱼，不如授人以渔

父母真正的爱，不是替孩子走路，而是教他如何走路。（示意图）

不少家长总担心孩子吃苦——功课没做完会被老师骂、忘记带书包会欠交功课、出去玩会有危险。于是，父母代劳的手伸得越来越长：帮忙收拾、安排作息、替孩子决定一切未来。孩子习惯被照顾，反之不懂照顾自己。

久而久之，凡事「等爸妈安排」，不愿自己冒险、不敢面对失败。结果父母的溺爱成了孩子成长的束缚，孩子身体长大了，但心仍停留在童年。

子女依赖父母的代价，不仅在家庭中显现，更会延伸到学校与社会。这类孩子往往缺乏主见，遇事逃避，生活中的小事也需要别人帮忙。在工作或人际关系中，他们难以应对压力，也难担起责任。

家长可能会问：「我只是爱他，有错吗？」事实上，过度的爱会让孩子失去自我成长的动力，就像温室的花，离开保护便难以立足。

父母真正的爱，不是替孩子走路，而是教他如何走路。父母可以从生活的小事做起——让孩子自己收拾书包、管理零用钱、为自己的事做决定。

孩子应在尝试与错误中学习成长，在困难中培养勇气。只有亲身体验，才能懂得面对失败而变得坚强。俗语的智慧：「授人以鱼，不如授人以渔」，就在教孩子做自己的主人，而非永远成为依赖者。

作为家长，我们最大的愿望是孩子快乐而自立地成长。别让「溺爱」成为孩子长不大的障碍，与其呵护一位永远需要照顾的「妈宝」，不如培养一个敢于面对挑战的孩子。当我们愿意退一步，放手让子女高飞，孩子终会自主自立地走出自己的人生路。

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文：梁康民

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为注册社工梁康民先生。

原文标题为〈家中的「妈宝」〉。

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