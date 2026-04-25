短篇小说集《人间异册》 以妖怪写地景 也写人情｜开卷乐

短篇小说集《人间异册》以妖怪为题，由麦树坚、谭颖诗、赵晓彤、徐焯贤、李日康和余婉兰6位作家合著，将中西宗教神话与传说中的「生命」，融合香港地景，创作6篇奇幻短篇。

6位作家合著

《人间异册》

《人间异册》是徐焯贤策划的第二部曲，「异」刚好与「二」同音。徐焯贤坦言，希望能呈现香港作家不同面向，不被单一文类限制。6篇故事横跨志怪、西方奇幻、家庭与社会议题等范畴，角色更涵盖中式传统妖怪、西方妖精与水怪。

麦树坚的作品〈狐狸峡〉为《人间异册》揭开序幕，编者林逆于后记直言：「这根本是现代志怪小说的变奏。」故事以荃湾和宜合（原名狐狸峡）的客家村落历史为背景，讲述少女葵与姑姐的一次奇遇。麦树坚应邀创作时遵循三大指引：一是要与香港地方相关；二是要与香港地方史及妖怪相关；三是不可以止于猎奇。他通过梨木树的「梨树精」与香粉寮的「牙香树精」等角色，探讨人类文明与自然的失衡。所谓「人死为鬼，物老成精」，他认为精灵的所在地往往是该物种最后的藏身处。随着城市发展，香港本土物种的生存空间被极力压缩。

〈狐狸峡〉给读者一个窥探香港地方史的机会，在了解香港地名的同时，也反思城市发展前后的变化，以及对自然带来的影响。

《人间异册》中，妖怪并非凶残异形，而是如人般生活，甚至渴望化为人类。麦树坚借此反思人与动物共存的可能，他认为妖怪是由动植物修炼而成，人妖界线模糊，存在理解空间。人和妖怪共存，关键在于「看到」与「看不到」的差别。当有人能同时看见两个维度，便能成为沟通桥梁，交流了解彼此。

不同形态的生命之间在互相争取生存空间，当中衍生的现实问题，麦树坚就在故事中写出了最温柔的解答。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文标题原为〈以妖怪写地景，也写人情〉。

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