欧本 - 街边书店，偶遇「先贤」｜书识世界

傍晚收工，途径油麻地中华书局，无意间瞥见橱窗里整整齐齐地摆着几排书，封面是清一色的古人画像，10几本列在那里，像一支沉默的队伍，阵势颇为壮观。走近一看，原来是一套「中华先贤人物故事汇」。书不大，每本大概一两百页，拿在手里很轻巧，像是专门为随身携带设计的。

顺手拿起一本《张骞》翻了起来，颇有一点惊喜，这哪是历史书，分明是一部两千多年前的中式「西部大冒险」。汉武帝时期，匈奴在北方捣乱，汉武帝听说西边有个大月氏国跟匈奴有仇，就想派人联合他们，前后夹击匈奴。这个任务落在一个叫张骞的年轻人身上。张骞出发没多久，就被匈奴逮住了。匈奴单于没杀他，反倒给他娶了匈奴女子，留他一住就是10年。可是，张骞心里那根汉朝的「节杖」从没放下，终于找到机会逃离匈奴，他一路翻沙漠走戈壁，终于找到了大月氏，但大月氏已经不想打仗了。张骞后来终于回到长安，出发时100多人，回来就剩他和向导两人。张骞为了一个任务，在草原大漠闯荡13年，险象环生却不忘初心。这样的故事，不比任何冒险小说差吧？

再翻其他几本，《孔子》开篇不是「子曰诗云」，而是讲他小时候怎么摆弄礼器当游戏、怎么在母亲的纺车声里读书——一下子就把那个两千多年前的圣人拉到了身边；《鉴真》讲鉴真东渡的故事，简直是「6次出发，6次失败，60多岁双目失明还要继续」的热血传奇……

15本书聚焦15位先贤，当中有思想家、政治家、文学家、科学家、军事家、外交家——几乎涵盖中国历史上最重要的领域。读完这15本书，记住的不是年代、不是官衔，而是一个个活生生的人——孔子的执着，张骞的胆识，蔡伦的匠心，范仲淹的胸怀，林则徐的骨气。他们的故事，值得好好读一读，也许会令你对中华文明有一个全新的认识。

文：欧本

作者是青年出版人，与读者分享如何开卷有益。

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